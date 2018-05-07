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Hakkari merkezli FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
Hakkari merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"28 Nisan günü Hakkari merkezli olmak üzere Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Van, Muğla, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep ve Batman illerinde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları 'Bylock' isimli programı kullandığı tespit edilen 15 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Yakalanması mümkün olmayan 7 şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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