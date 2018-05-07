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Selahaddin Eyyubi hayatını tifodan kaybetmiş
Eyyubi devletinin kurucusu, İslam aleminin önemli isimlerinden 12. yüzyılda Kudüs'teki Haçlı egemenliğine son veren Selahaddin Eyyubi'nin ölümü üzerindeki gizem bulutları 800 yıl sonra aralandı. ABD'li bir doktor yıllar süren araştırmalar sonrası Eyyubi'nin ölüm sebebinin "tifo" olduğunu öne sürdü
Uzun yıllardır tarihi arşivleri inceleyen ABD'li doktor Stephen Gluckman, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 1193'te tifoya yenik düştüğünü iddia etti.
Pensilvanya Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Gluckman 12. yüzyılda yaşayan büyük Müslüman komutan Selahaddin Eyyubi'nin ölümü için en olası sebebin tifo olduğunu öne sürdü.
Doktor Gluckman bakteriyel bir hastalık olan tifonun bölgede çok yaygın olduğunu belirtiyor.
Eyyubi'nin modern antibiyotikler ile kurtulabileceğine dikkat çeken ABD'li doktor, 12 yüzyılda bu ilaçların henüz keşfedilmediğini söylüyor.
Salmonella türü bakterinin sebep olduğu tifo genellikle kirli içme suyu ve yiyeceklerle bulaşıyor. Bakteri vücuda girdikten 1-2 hafta sonra hastalık ortaya çıkıyor.
ABD'li doktor teşhisini Maryland Üniversitesi'nde düzenlenen 25. yıllık tarihsel klinik patoloji konferansında duyurdu.
Tarihi isimlerin yakalandığı hastalıkların incelendiği konferansta daha önce Lenin, Darwin ve Abraham Lincoln gibi önemli isimlerin hastalıkları araştırılmıştı.
Selahaddin Eyyubi 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden almış ve bölgede 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermişti.
Eyyubi'nin ölümü, 800 yıldır çözülemeyen bir gizem halini aldı. 1193'te 56 yaşındayken aniden hastalanan Eyyubi iki hafta içinde vefat etmişti.
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