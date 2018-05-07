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İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti
07 Mayıs 2018 18:24
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İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO) seferlerinde ise iptal bulunmadığı öğrenildi.

Nurettin Coşkun
Memurlar.Net
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