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OHAL Komisyonu, kararları internet sitesinden yayınlamalı

OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen kamu personeline yönelik kararlarını, kişilere ait özel alanda sadece o kişiye özel olarak yayınlayabilir
07 Mayıs 2018 18:29
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OHAL Komisyonu, kararları internet sitesinden yayınlamalı

OHAL Komisyon kararları kişilere tebliğ edilmez mi?...

Bu soru, 15 Mart tarihinde memurlar.net'te cevaplamıştık.

12 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslara atıfta bulunularak da şu değerlendirmede bulunulmuştu:

"Görüldüğü üzere madde metni açık bir şekilde kabul veya red kararlarının başvuru tarafından beyan edilen adrese tebliğ edilmesini öngörmektedir. Bu nedenle OHAL Komisyon kararlarının kişilere tebliğ edilmemesi yönündeki işlem yanlıştır."

Ancak uygulamada hala kabul kararlarının ilgililerine ulaştırılmasında sorunlar çıkmaktadır.

Bu nedenle, OHAL Komisyonunun, kararın bir örneğini, kişilerin kullanıcı adı ve şifresiyle girdiği alandan o kişiye özel olarak yayınlamasında fayda bulunmaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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