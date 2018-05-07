|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Artvin'de kuvvetli rüzgar hasara yol açtı
Artvin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanın çatışından uçan parçalar, park halindeki çok sayıda araca zarar verdi
Artvin'in merkeze bağlı Dere Mahallesi'ndeki sitede bulunan 5 katlı apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.
Çatıdan kopan parçalar, binanın çevresinde park halindeki araçların üzerine düştü.
Yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 20 araçta hasar meydana geldi.
Aracı zarar gören Hasan Tekin, yaptığı açıklamada, rüzgarın çok şiddetli olduğunu belirterek, "O kadar şiddetliydi ki bir dakikada her şey yere indi. Arabamı almaya gittiğim zaman yere yatarak kendimi kurtardım." dedi.
Bayram Sarayoğlu
Bu haber 280 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI