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Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 60 arttı

2018'in ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısının yüzde 60 arttığını açıklandı
07 Mayıs 2018 18:35
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Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 60 arttı

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya sahilleri, yılın ilk 4 ayında 1.23 milyon yabancı turist ağırladı.
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla turist sayısında yüzde 43.8 artış kaydedilirken en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi.

Almanya, 313 bin turistle ilk sırada yer alırken 302.6 bin turist gönderen Rusya, ikinci sırada yer aldı.

Bu rakamlara göre Rus turistlerin sayısı, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 60 arttı.
Anadolu Ajansı
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