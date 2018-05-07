|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Antalya'ya gelen Rus turist sayısı yüzde 60 arttı
2018'in ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısının yüzde 60 arttığını açıklandı
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya sahilleri,
yılın ilk 4 ayında 1.23 milyon yabancı turist ağırladı.
Almanya, 313 bin turistle ilk sırada yer alırken 302.6 bin turist gönderen Rusya, ikinci sırada yer aldı.
Bu rakamlara göre Rus turistlerin sayısı, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 60 arttı.
Bu haber 438 defa okundu.
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI