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Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, devam eden yağışların Diyarbakır, Mardin ve Batman'da yarın öğle saatlerine, Siirt'te saat 15.00'e, Şırnak'ta ise akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.
Yağışın aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlar ve ilgililere sel, su baskını, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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