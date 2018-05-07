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Erdoğan'dan Muharrem İnce cevabı: Partimde kabul edebilirim

Erdoğan: "(Muharrem İnce) Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz."
07 Mayıs 2018 19:02
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Erdoğan'dan Muharrem İnce cevabı: Partimde kabul edebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini ağırlayacak mısınız? TV programına çıkacak mısınız?" şeklindeki soruyu şöyle cevapladı:

Ben ikinci sorunuzdan başlayayım. Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz.

Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Hem partinin genel başkanı olarak, hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum.

Ve randevu talebinde bulundular. Ve bu talebe de kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

İşte Erdoğan'ın ortak basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları:

Sırbistan'ın FETÖ ve PKK ile mücadeleyle verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Sırbistan ile ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve polis işbirliği başta olmak üzere bazı önemli belgeleri az önce imzaladık. Bu ahdi temel üzerinde bu alanlardaki ilişkilerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz.

Birilerinin ülkemizin balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına çok büyük darbe indirmektedir. Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine balkanların barış ve istikrarına katkı verecek konulara yoğunlaşsınlar.

Dostum Vuciç'in basketbol ile çok yakından ilgilendiğini biliyorum. Fenerbahçe basketbol takımımız 18-20 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da Avrupa Ligi finallerinde mücadele edecek. Sırp antrenör ve Sırp oyuncuların da katkısıyla takımımızın kupayı ikinci kez kaldıracağına inanıyorum. Bu şekilde bir başka ortak başarıya daha imza atacağımızı düşünüyorum.

Aleksandar Vuçiç ise şunları söyledi:

Burada aranızda Türkiye ve Sırbistan'ın efsaneleri burada bulunuyor. Siz burada bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum.

Biz tabi ki Final Four'da iyi bir misafirperverlik yapacağız. Bilet konusunu bir an önce söyleyin. Çünkü 10 gün sonra maçlar oynanacak. Devlet başkanları da gelecekler. Bizim ülkemizde kendi ülkenizdeki gibi hissetmenizi isterim.

SORU & CEVAP

Soru: Türkiye'nin yatırımları konusunda siz güvence aldınız mı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan?

Vuciç:

Dün ve bugün sayın Erdoğan'ın sözleri, ben biliyorum ki Sırbistan'daki insanlar bunu çok iyi anlıyorlar. Sayın Erdoğan söylediği zaman bu çok net ve temiz bir sinyaldir. Ve bu dostluk sinyalidir Sırbistan halkı için.

Biz Türkiye'den gelen yatırımcılarla ilgileniyoruz. Ben neredeyse her gelen yatırımcıyla ilgilendim. Sadece bir kez değil, bir kaç defa ilgilendim. Dolayısıyla o insanlar geldi, inanılmaz şekilde işleri düzgün yapıyorlar. Türkler gerçekten çok çalışkan insanlardır.

Dün dostlarımdan biri, Obradoviç sinirleniyor... Ben de dedim normal... Bir tane kapalıçarşıda çalışan bir türk, 10-20 milyon euro varsa o daha çok çalışıyor. Dolayısıyla o insanlara ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan'ın sözleri bizim için cesaret verici.

Otoyol konusunda Sırbistan açısından sorun olmayacaktır. Biz, gelecekteki otoyolu yapmak istiyoruz. Ya bütçeden ya başka şekilde yapacağız. Türkler hızlı çalışıyor, etkin çalışıyor. Bizim parasal olarak sorunumuz yok. Biz sadece Erdoğan'dan daha çok desteklenmesi, özellikle Bosna'da desteklenmesi çok daha önemlidir.

Erdoğan:

Şu anda basın toplantımızda 10 bakanımız burada bulunuyor. Bütün bunlar ne kadar ciddiye aldığımızın ifadesidir. Az önce söylediğimiz bu otoyol, bunun yanında bölünmüş yol bunlarla ilgili görüşmeyi de yine makamda Ulaştırma Bakanlarını bir araya getirmek suretiyle orada tekrar üzerinden geçtik.

Dün ve bugün sayın Erdoğan'ın sözleri, ben biliyorum ki Sırbistan'daki insanlar bunu çok iyi anlıyorlar. Sayın Erdoğan söylediği zaman bu çok net ve temiz bir sinyaldir. Ve bu dostluk sinyalidir Sırbistan halkı için.

Biz Türkiye'den gelen yatırımcılarla ilgileniyoruz. Ben neredeyse her gelen yatırımcıyla ilgilendim. Sadece bir kez değil, bir kaç defa ilgilendim. Dolayısıyla o insanlar geldi, inanılmaz şekilde işleri düzgün yapıyorlar. Türkler gerçekten çok çalışkan insanlardır.

Dün dostlarımdan biri, Obradoviç sinirleniyor... Ben de dedim normal... Bir tane kapalıçarşıda çalışan bir türk, 10-20 milyon euro varsa o daha çok çalışıyor. Dolayısıyla o insanlara ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan'ın sözleri bizim için cesaret verici.

Otoyol konusunda Sırbistan açısından sorun olmayacaktır. Biz, gelecekteki otoyolu yapmak istiyoruz. Ya bütçeden ya başka şekilde yapacağız. Türkler hızlı çalışıyor, etkin çalışıyor. Bizim parasal olarak sorunumuz yok. Biz sadece Erdoğan'dan daha çok desteklenmesi, özellikle Bosna'da desteklenmesi çok daha önemlidir.

Erdoğan:

Şu anda basın toplantımızda 10 bakanımız burada bulunuyor. Bütün bunlar ne kadar ciddiye aldığımızın ifadesidir. Az önce söylediğimiz bu otoyol, bunun yanında bölünmüş yol bunlarla ilgili görüşmeyi de yine makamda Ulaştırma Bakanlarını bir araya getirmek suretiyle orada tekrar üzerinden geçtik.

dün de İstanbul'da zaten biliyorsunuz yüklenici firma ile bayan Zorona karşılıklı olarak imzaları attılar. Bu da bu işi ne denli sağlama aldığımızın ifadesidir. Temenni ediyoruz ki hemen yoğun şekilde başlayıp bu yol inşaatlarını, alt yapı inşaatlarını bitirmek. Bölge halkını gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek onları da rahatlatacaktır.

Soru: Barıştan yana konuştunuz bölgede. Tabi ki Türkiye ile Sırbistan işbirliği Balkanlar'daki barış konusunda ne kadar etki verecektir?

Ben bunu hiç bir yerde yaşamadım. Bu inanılmaz bir karşılamaydı. Çok teşekkür ediyorum sayın Erdoğan'a. Yarın sayın Putin'i tebrik edeceğim. Dolayısıyla Türkiye Balkanlar'daki en büyük güç. Daha ne söyleyebilirim? En büyük ülke, en güçlü ülke.

Sırbistan, tırnak içinde küçük bir ülke olarak, balkanlardaki en büyük ülke olarak Türkiye'nin Rusya'nın ve AB'nin ve Amerika'nın ve Çin'in ne dediği önemli. Fakat Türkiye burada ve balkanlarda. Bu bizim için çok önemli.

Türkiye ile ilişkilerimiz, sayın Erdoğan ile ilişkilerimiz çok daha önemli.

Erdoğan:

Bizim bütün gayretimiz bölgeye barışı hakim kılmak. Çünkü dünya barışa hasret. Bizler de balkanlar'da özellikle bu barışın egemen olmasını ve bu barışın alt yapısını oluşturacak olan ne gerekiyorsa bunlara katkıda bulunmak, istihdam noktasında ciddi istihdam sağlamak ve bununla ilgili neler yapabiliriz ki şu an konuştuğumuz altyapı çalışmaları bunun en güzel örneğidir.

Girişimcilerimizin özellikle Sırbistan'da yapacakları yatırımlar tüm Sırbistan halkı için de bir istihdam imkanı da meydana getirecektir. Bu istihdam imkanı da ülkelerde özellikle barış için huzur için birer vesile olacaktır. Bu çalışmalarımızı karşılıklı sürdürürken, üzerinde ısrarla durduğum en önemli konu da turizm konusudur. Gerek Sırbistan'dan Türkiye'ye, gerek Türkiye'den Sırbistan'a giden turizm sayısı büyük önem arz ediyor. Hizmet sektörüne bir hareketin gelmesi ciddi manada Sırbistan'ı rahatlatacaktır.

Örneğin bizim bu yıl turist sayısı, şu andaki hesaplar onu gösteriyor 40 milyonu bulacak. 40 milyonluk bir turist potansiyeliyle Türkiye ciddi tırmanış içerisinde. Bu tecrübemizi istiyoruz ki Sırbistan ile paylaşalım. Gerekirse paket turizm noktasında planlamalara girelim. Çünkü birbirimize yakın iki komşuyuz. Bu adımları da atmamız mümkün.

Soru: Konuşmanızda meyve veren ağaç taşlanır dediniz. Bunu biraz açar mısınız?

Sırbistan Cumhurbaşkanı'na FETÖ ile mücadelede operasyonel ortaklık ön görüyor musunuz?

Erdoğan:

Batı özellikle Balkanlarda Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor. Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle batıda balkanlarda bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz.

İkinci sorunuz da, şunu çok açık net söyleyeyim. FETÖ konusunda onların Sırbistan'daki okullarıyla alakalı kararlı bir duruş sergilemeleri sebebiyle de ben değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Ama müşterek çalışmalarımızı yine devam ettiriyoruz. Çünkü bu bir virüstür. Bunu tam manasıyla temizlemek gerekiyor. Bu konuda bir endişe taşımıyoruz.

Vuciç:

Ben aslında iki kelime söylemek istiyorum. Aramızda İçişleri Bakanımız bulunuyor. Dolayısıyla bu önemli görüşmeler devam edecek. Bu konuda da gelecekte biz aynı tutumu sergileceğiz. Biz her zaman legal şekilde seçilen, demokratik şekilde seçilen insanlara ve hükümete saygı duyacağız.

SORU: Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini ağırlayacak mısınız? TV programına çıkacak mısınız?

Erdoğan:

Ben ikinci sorunuzdan başlayayım. Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz.

Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Hem partinin genel başkanı olarak, hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum.

Ve randevu talebinde bulundular. Ve bu talebe de kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur.
Memurlar.Net
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