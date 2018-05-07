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THY'nin İtalya seferlerine grev engeli

İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin yarın greve gitmesi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bu ülkeye karşılıklı olarak gerçekleştireceği 14 seferi iptal oldu.
07 Mayıs 2018 19:11
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THY'nin İtalya seferlerine grev engeli

İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin yarın greve gitmesi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bu ülkeye karşılıklı olarak gerçekleştireceği 14 seferi iptal oldu.

İtalya genelindeki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörleri, 8 Mayıs'ta greve gidecek. Bu durum, çok sayıda havalimanının uçuşlarında aksamaya neden oldu. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'ya gerçekleştirilecek bazı uçuşları da grev nedeniyle iptal oldu.

Konuya ilişkin resmi internet sitesinden yazılı açıklamada bulunan Türk Hava Yolları, yolcuları iptal edilen seferler hakkında bilgilendirdi. Açıklamada, "İtalya uçuşu olan yolcularımızın dikkatine; değerli yolcularımız 08.05.2018 tarihinde 08.00-16.00 (UTC) saat aralığında İtalya'daki havalimanlarında görev yapan hava trafik kontrolörlerinin (ATC) düzenleyeceği grev nedeniyle İtalya'daki destinasyonlarımıza icrası planlanan tarifeli seferlerimiz, belirtilen saat diliminde geçerli olmak üzere iptal edilmiştir" denildi.

Grev nedeniyle THY'nin karşılıklı olarak toplam 14 seferi grev engeline takıldı. Yarın İtalya'ya uçmaya hazırlanan yolcular, iptal edilen seferlerin tamamını THY'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.
İhlas Haber Ajansı
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