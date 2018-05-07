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50 yaşındaki Muhtar üniversite bitirdi
Oltu Aslan Paşa Mahalle Muhtarı Yasin Şahin (50) 'Okumanın yaşı yoktur' dedi üniversiteyi dereceyle bitirdi.
Oltu Aslan Paşa Mahalle Muhtarı Yasin Şahin (50) 'Okumanın yaşı yoktur' dedi üniversiteyi dereceyle bitirdi.
Oltu Aslan paşa Mahalle Muhtarı Yasin Şahin, Oltu Meslek Yüksek Okulu Kamu Yönetimi iki yıllık fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet töreninde Muhtar Şahin okumanın yaşının olmadığının kanıtlarcasına belgesini büyük bir gururla Öğretim görevlisi Yusuf Kalın'ın elinden aldı.
Muhtar Yasin Şahin, "İki yıllık öğrenim süresince şahsım ver arkadaşlarıma büyük bir özveriyle bizleri eğiten öğretmenlerimize ve okul yönetimine çok teşekkür ederim" dedi.
Muhtar Şahin, üniversite eğitimimde en büyük desteği ailesinin verdiğini söyleyerek okul bitirme başarısının mutluluğunu ailesi ile birlikte yaşadı.
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