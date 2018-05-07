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Yirmi yıldır atıl duran otel turizme kazandırılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1998'den bu yana atıl bekleyen 30 dönüm arazi üzerine kurulu 100 yataklı, yüzme havuzlu otelin proje açılışı yapıldı
07 Mayıs 2018 19:31
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Yirmi yıldır atıl duran otel turizme kazandırılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 1998'den bu yana atıl durumdaki yüzme havuzlu ve 100 yatak kapasiteli otelin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle turizme kazandırılması amacıyla restore edilmesinin ardından proje açılış töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Nusret Dirim, "Ulus Doğa Park" adı verilen otelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir işbirliği ve BAKKA desteği ile oteli turizme kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ulus'un turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğunu ve ilçedeki nitelikli tesislerin arttırılmasının 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra ilçesine rakip olma anlamına gelmediğini ifade eden Dirim, şöyle konuştu:

"Burada aslında pastayı büyütüyoruz. Pasta büyüdüğü zaman müşteri artacak ve herkesin hissesi, kazancı daha çok olacak. Turizmi böyle görmemiz lazım. Bugün bölgemize gelen birçok turist maalesef konaklama yapmadan dönüyor, çünkü bölgemizdeki tesislerin nitelik olarak kendilerini tatmin etmediğini düşünüyorlar. Özellikle Ege ve Akdeniz ile kıyaslandığında maalesef otellerimiz nitelikli değil. Özellikle bu bölgede doğa ve orman olarak çok güzel bir potansiyel var. Bunu el birliğiyle harekete geçirmemiz gerekiyor. İlimiz ve ilçelerimizin geleceği için turizm önemli bir ağırlık teşkil edecektir. Tabii şu an projenin tamamlanma toplantısı için buradayız. Önümüzdeki günlerde konaklamaya açılması için de bir açılış olacak. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da ilçede uzun yıllardır beklenen bir projenin hayata geçmesi ve sonuçlanmasının herkesi memnun ettiğini belirtti.

Mülkiyet, kamulaştırma sorunları ve 1990''lı koalisyon yıllarında çürümeye terk edilen bir kamu yatırımının BAKKA ve Ulus Belediyesi işbirliğiyle hayata geçtiğini dile getiren Tunç, "Valimizin de destek verdiği Ulus Belediye Otelinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisinde yer alan doğa kenti Ulus ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği, bölge ekonomisine ve bölge turizmine önemli katkı sağlayacak bir esere Ulus ilçemiz kavuşmuş oldu. Milli servetimizin heba olmaması için ormanla iç içe olan ve kapalı yüzme havuzlu otelimizi ilçemiz ve bölge turizmine, ülke ekonomisine kazandırdık." dedi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ise 25 yıl önce temeli atılan ve arazisinde çıkan mülkiyet sorunu nedeniyle yaklaşık 20 yıldır atıl durumda bekleyen oteli turizme kazandırma kararlılığında olduklarını ve bunun için başladıkları çalışmayı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tesisin turizme kazandırılmasına yönelik geçmişte yapılan projeyi göreve geldikleri 2014'te yeniden revize ettiklerini ve hazırladıkları projeyle BAKKA'dan finans arayışına girdiklerini aktaran Uzun, "Sayın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'un ve sayın valimizin desteğiyle projemiz BAKKA tarafından kabul edildi. Otelin, yeniden ayağa kaldırılması için gerekli olan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira bedelin yaklaşık 800 bin lirası BAKKA tarafından karşılandı." diye konuştu.

Protokol tarafından açılış kurdelesinin kesildiği törende otel odaları gezildi.
Anadolu Ajansı
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