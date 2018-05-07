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'Savunmanı yaparken ciddiyetten uzaklaşma'

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığa tepki göstererek, ''Dört gün oldu aynı şeyleri anlatıyorsun. Burası bir mahkeme salonudur. Savunmanı yaparken ciddiyetten uzaklaşma.
07 Mayıs 2018 19:35
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'Savunmanı yaparken ciddiyetten uzaklaşma'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesine ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma, 4 celsedir savunması süren Şimşek'in beyanları ile devam etti.

Şimşek, savunmasında, hakkında yapılan iddiaların mesnetsiz olduğunu ileri sürdü.

15 Temmuzda darbe girişiminin yaşandığı süreçte cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirten Şimşek, anayasayı ihlal suçundan yargılanmasını gerektirecek bir eyleminin bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığa tepki göstererek, ''Dört gün oldu aynı şeyleri anlatıyorsun. Burası bir mahkeme salonudur. Savunmanı yaparken ciddiyetten uzaklaşma. Aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun. Yeter artık esasa ilişkin savunma yap. Yapmayacaksan da yapma otur. Anlattıklarının hiç birinde somut birşey yok. Hep soyut şeyler anlatıp bize ve savcıya hakaret edip duruyorsun. '' dedi.

Şimşek, mahkeme heyeti tarafından sürekli savunmasının kesildiğini öne sürerek, "İddianamede de benim hakkımda somut hiçbir şey yok, hepsi soyut iddialardır. Biz darbeci değiliz. Darbe suçunun bu dosyadan çıkarılması gerekiyor. Telefon dinlemelerinden darbe çıkmıyor. Siz bana baskı yapıyorsunuz.'' sözleriyle cevap verdi.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, Şimşek'in esas hakkında somut olaylar kapsamında savunma yapması konusunda ihtar verildiğini açıkladı.

Duruşma, Şimşek'in savunmasıyla yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı
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