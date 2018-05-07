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Erdoğan: FETÖ bir virüstür, tam olarak temizlemeli

Erdoğan: FETÖ konusunda onların Sırbistan'daki okullarıyla alakalı kararlı bir duruş sergilemeleri sebebiyle de ben değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Ama müşterek çalışmalarımızı yine devam ettiriyoruz. Çünkü bu bir virüstür. Bunu tam manasıyla temizlemek gerekiyor.
07 Mayıs 2018 19:39
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Erdoğan: FETÖ bir virüstür, tam olarak temizlemeli

İşte Erdoğan'ın ortak basın toplantısındaki açıklamalarından satır başları:

Sırbistan'ın FETÖ ve PKK ile mücadeleyle verdiği destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Sırbistan ile ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji ve polis işbirliği başta olmak üzere bazı önemli belgeleri az önce imzaladık. Bu ahdi temel üzerinde bu alanlardaki ilişkilerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz.

Birilerinin ülkemizin balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına çok büyük darbe indirmektedir. Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine balkanların barış ve istikrarına katkı verecek konulara yoğunlaşsınlar.

Dostum Vuciç'in basketbol ile çok yakından ilgilendiğini biliyorum. Fenerbahçe basketbol takımımız 18-20 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da Avrupa Ligi finallerinde mücadele edecek. Sırp antrenör ve Sırp oyuncuların da katkısıyla takımımızın kupayı ikinci kez kaldıracağına inanıyorum. Bu şekilde bir başka ortak başarıya daha imza atacağımızı düşünüyorum.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'na FETÖ ile mücadelede operasyonel ortaklık ön görüyor musunuz?

Erdoğan:

Batı özellikle Balkanlarda Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor. Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle batıda balkanlarda bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz.

İkinci sorunuz da, şunu çok açık net söyleyeyim. FETÖ konusunda onların Sırbistan'daki okullarıyla alakalı kararlı bir duruş sergilemeleri sebebiyle de ben değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Ama müşterek çalışmalarımızı yine devam ettiriyoruz. Çünkü bu bir virüstür. Bunu tam manasıyla temizlemek gerekiyor. Bu konuda bir endişe taşımıyoruz.
Memurlar.Net
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