'Millet düşmanları her türlü hile desise ile meşgul'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, millet düşmanlarının seçim öncesinde iş başında olduklarını belirterek, "İnşallah 24 Haziran'da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak, milletimiz büyük bir destana mührünü vuracak diye düşünüyorum." dedi.

Eroğlu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Atatürk Caddesi üzerinde iş yerlerini ziyaret ederek, esnafla bir süre sohbet etti.

Ardından AK Parti Düzce İl Teşkilatını ziyaret eden bakanlar Eroğlu ve Özlü, burada çalışmalar hakkında İl Başkan Vekili Özgür Bergut'tan bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm seçimlerde 3 milletvekilinin 3'ünü de kazandığını hatırlatarak, 24 Haziran seçimlerinde de kapı kapı dolaşarak oy oranında kentin plaka numarası olan yüzde 81'i yakalayacaklarını aktardı.

Bakan Eroğlu ise bugün Türkiye'de siyasi istikrarın olmasında, muhteşem yatırımların yapılmasında, IMF'ye borcun ödenip dışarı gönderilmesinde, paradan 6 sıfırın atılmasında Düzce'nin mührü ve imzası olduğunu kaydetti.

24 Haziran seçimlerinin milletin tarihindeki en ehemmiyetli seçim olacağını vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"24 Haziran'dan sonra Türkiye'de yeni bir sistem işleyecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu sistemde inşallah işler çok daha hızlı yürüyecek, yatırımlar çok daha hızlı ilerleyecek. Sürekli istikrar, artık geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kavgaları olmayacak, artık Başbakan olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin en son Başbakanı Binali Yıldırım olacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey çok daha güzel olacak. Sürekli huzur istikrar ve daha müreffeh bir Türkiye olacak. Ayrıca bu, hızla inşallah 2023 hedeflerinde dünyadaki 10 büyük ekonomiler arasına Türkiye taşınacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gençleri de çok seviyor, gençlere gösterdiği bir hedef var. 2053 yılında, İstanbul'un fethinin 600. yılı kutlandığı zaman gençlerimiz şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacak ve yeni doğan çocuklar da Malazgirt Zaferi'nin bininci yılını kutladığımızda 'dünyada küresel güç Türkiye' mührünü vuracak. Türkiye'nin bahtı açık."

-"Milletimiz büyük bir destana mührünü vuracak"

Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozmak için bu seçimin gerçekten çok önemli olduğuna işaret eden Eroğlu, "Millet düşmanları her türlü hile desise ile meşgul. Milletin aklını karıştırmak için çok gayret ediyorlar. Çatı aday kurmak istediler çatı çöktü. Başka hileler yapmak istediler, hepsi bertaraf edildi. İnşallah 24 Haziran'da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak, milletimiz büyük bir destana mührünü vuracak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, kendisine ikram edilen zemzemi "Recep Tayyip Erdoğan'ın gümbür gümbür Cumhurbaşkanı olması, milletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gümbür gümbür temsil edilmesi için, Düzce'nin yüzde 81 oy alması için." diyerek içti.