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CHP seçim bildirgesi 24 Mayıs'ta açıklanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, "Seçim bildirgemiz hazırlandı, son rötuşları yapılıyor. 24 Mayıs tarihinde Congresium'da seçim bildirgemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Aday tanıtımını da aynı tarihte yapacağız." dedi.
07 Mayıs 2018 20:13
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CHP seçim bildirgesi 24 Mayıs'ta açıklanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, seçim kampanyası sürecinin çok hızlı ve hareketli geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı 4 Mayıs Cuma günü açıklanan Muharrem İnce'nin mitinglerine başladığını belirten Tezcan, TBMM'nin de 23 Nisan 1920'de bir Cuma günü Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı'nın kahramanları tarafından Hacı Bayram Camisi'nde kılınan Cuma namazıyla açıldığını hatırlattı.

TBMM'yi etkisiz kılmak, sembolik bir Meclis haline getirmek isteyen anlayışa, tek adam rejimine, 20 Temmuz sivil darbesine karşı tekrar çoğulcu demokrasiyi tesis etmek için yola çıktıklarını dile getiren Tezcan, İnce'nin Türk siyasetinin tanıdığı, enerjik, dinamik, halkın büyük kesiminin takdir ettiği bir siyasetçi olduğunu savundu.

Milletin takdiriyle, 24 Haziran'dan sonra yeni bir dönemi başlatıp, çoğulcu demokrasiyi tesis edeceklerini vurgulayan Tezcan, İnce'nin, adaylığının açıklanmasının ardından parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozetini yakasına taktığına işaret etti.

Tezcan, İnce'nin 81 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağını savundu.

"Millet ittifakı, ezici çoğunlukla çıkacak"

İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile "Millet İttifakı"nı kurduklarını belirten Tezcan, güçlü Meclis, kuvvetler ayrılığı, uzlaşı vurgusu yaptı.

Tezcan, 24 Haziran seçimlerinde "Millet İttifakı"nın ezici bir çoğunlukla çıkacağını, parlamentoyu, milli iradeyi devre dışı bırakmaya dönük tek adam rejimi uygulamalarını milletten aldığı güçle yerle bir edeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda FETÖ uyarısında bulunduğunu" anımsatan Tezcan, tehdit, şantaj ve iftirayla milletin korkutularak imza toplanmasının önlenmeye çalışıldığını iddia etti.

Tezcan, buradaki amacın rakipsiz bir yarış olduğunu öne sürdü.

"Sandıklara akacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunu eleştirerek iktidarın millete vereceğinin sadece askeri vesayet, zulüm, zorbalık ve acı olduğunu savunan Bülent Tezcan, 24 Haziran'ın Türkiye'nin bu karanlıktan çıkacağı gün olacağını, gümbür gümbür sel olup sandıklara akacaklarını ifade etti.

Tezcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Milletvekili aday adaylığı için başvurusu süresi doluyor. Bugüne kadar kaç kişi müracaat etti? Süre uzatımı söz konusu olacak mı" sorusuna Tezcan, "2 bine yaklaştı müracaat sayısı. Sanıyorum 2 bini geçecek. Son gün olması sebebiyle bugün çok yoğun müracaat oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı adayının ve 'Millet İttifakı'nın açıklanmasının ardından taleplerin arttığını görüyoruz. Şu anda bir uzatma düşüncemiz yok ama akşamki duruma bakar bir yeni değerlendirme yapabiliriz." yanıtını verdi.

"Tabii ki müracaatını yapmıştır"

"HDP'nin CHP'yi samimiyetsizlikle suçladığının" hatırlatılması üzerine Tezcan, muhalefet içerisinde tartışmanın bir parçası olmayacaklarını, hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu adaylık başvurusu yaptı mı? İYİ Parti'ye geçen milletvekilleri için bir karar alındı mı" sorusu üzerine Tezcan, adaylıklarla ilgili normal süre tamamlansa bile özel durumlarda bu sürenin yeniden düzenlenebileceğine işaret etti. Tezcan, "15 arkadaşımızın o demokrasi mücadelesi noktasında attıkları kahramanca adım çerçevesinde müracaat süresiyle sınırlı bir pozisyon onlar için düşünülemez." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, müracaat eden değil, bütün müracaatları toplayan kişi olduğunu belirten Tezcan, "Tabii ki müracaatını yapmıştır. Takdir ettiği biçimde, şekilde yapılacaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye genelinde miting programı"

"CHP'nin seçim bildirgesi ne zaman açıklanacak" sorusu üzerine Tezcan, şunları söyledi:

"Seçim bildirgemiz hazırlandı, son rötuşları yapılıyor. Dili gözden geçiriliyor. Seçim bildirgesini kamuoyuyla paylaşacağız. Kamuoyuyla paylaşırken, aday tanıtımıyla birlikte yapacağız. 24 Mayıs tarihinde Congresium'da seçim bildirgemizi kamuoyuyla paylaşacağız. Aday tanıtımını da aynı tarihte yapacağız. Ondan önce tabi seçim bildirgemizden belirli bölümleri paylaşacağız."

"Miting programı netleşti mi" sorusu üzerine Bülent Tezcan, çalışmaların yapıldığını, milletvekili adaylarının belirlenmesinden sonra Türkiye genelinde bir miting programının hazırlanacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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