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Akşener, kavganın yaşandığı standı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bıçaklı kavganın yaşandığı partisine ait seçim standını ziyaret etti
07 Mayıs 2018 20:33
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Akşener, kavganın yaşandığı standı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün, bıçaklı kavganın yaşandığı ve 8 kişinin yaralandığı, partisine ait seçim standını ziyaret etti.

Burada, gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, "En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının bulunmamış olması." dedi.

Olayın takipçisi olacağını belirten Akşener, "Hem arkadaşlarımızın durumunu görmek hem de adli konuları takip etmek üzere buradayım. Bu konunun şahsen takipçisi olacağımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile randevusu olduğunu ancak, söz konusu olay nedeniyle randevunun gerçekleşmediğini aktaran Meral Akşener, şunları söyledi:

"Sayın İnce ile bugün görüşecektik fakat apar topar buraya gelmek durumunda oldum. Bu nedenle kendisinden özür diledim, izin istedim. Randevu talep etti, elbette kendisiyle görüşeceğim."

Akşener, standı ziyaretinin ardından partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı'na geldi. Akşener, burada kısa bir konuşma yaptıktan sonra, dünkü kavgada yaralanan 2 partiliyi, Silivri'de, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bağcılar Meydanı'nda, dün 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 4'ü bıçakla, 4'ü de darp sonucu 8 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı
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