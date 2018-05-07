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İstanbul'daki vapur seferleri normale döndü
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle iptal edilen vapur seferleri saat 20.40 itibariyle tekrar başladı.
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı bildirilmişti.
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