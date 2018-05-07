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Liseli Arif, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin (19), yaşamını yitirdi.
07 Mayıs 2018 21:18
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Liseli Arif, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Yalvaç'a bağlı Bahtiyar köyünde oturan Arif Can Çetin, dün akşam Çamharman köyünde bir nişan merasimine katıldı. Saat 23.00 sıralarında davetlilerden bazıları tabancalarla havaya ateş ettiği sırada Arif Can Çetin'in göğsüne kurşun isabet etti.

Bir anda yere yığılan Arif Can Çetin çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Arif Can Çetin kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Arif Can Çetin'in hangi tabancadan çıkan kurşunla öldüğü balistik inceleme sonucu belirlenecek.

Diğer yandan Arif Can Çetin'in nişan töreninde oynarken çekildiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Arif Can Çetin, nişanlanan genç ve arkadaşlarıyla birlikte oynarken yer aldı.

Arif Can Çetin'in evlat edinildiği ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi.

'ARİF TEK ÇOCUĞUMDU'

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde, maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin'in babası Murat Çetin, "Arif benim tek çocuğumdu. Şimdi dalım, budağım kırıldı. Başka babaların, anaların gözyaşı dökülmesin. Bu işe bir son verilsin" dedi.

PTT'nin Gelendost şubesinde çalışan baba Murat Çetin, nişan töreni yapılan kişinin yeğeni olduğunu söyledi. Arif'in tek çocuğu olduğunu, acısının çok büyük olduğunu dile getiren Çetin, "Oğlum, lise son sınıfta okuyordu. Pırlanta gibi bir çocuktu. 2 kez umreye, 2 kez Fransa'ya gitti.

Nişan takılan çocuk yeğenim olur. Onun nişanına birlikte gitmiştik. Olaydan 15- 20 dakika önce ayrılarak, ilçe merkezine döndüm. O esnada bu kazanın olduğunu duydum. Bir baba olarak bütün herkese şunu söylemek istiyorum. Eğlencenin dozunu kaçırıp, insanların geleceklerini yok etmeyin. Arif, benim tek çocuğumdu. Şimdi dalım, budağım kırıldı. Başka babaların, anaların gözyaşı dökülmesin. Bu işe bir son verilsin. Acım çok büyük" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı
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