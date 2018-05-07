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Kilis'te geçici işe başvuru kuyruğu
Kilis'te Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kişilik iş için binlerce kişi, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
KİLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kişilik iş için binlerce kişi, İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kentteki kamu kurumlarında TYP kapsamında 6 ay süreyle 3 bin 250 geçici işçi alınacağı açıklandı. Kentteki çok sayıda işsiz, müracaat için İŞKUR'a başvurdu.
Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle İŞKUR önünde uzun kuyruk ve yoğunluk oluştu.
Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracatta bulunduğu İŞKUR'daki başvuruların 11 Mayıs'a kadar süreceği, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği belirtildi.
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