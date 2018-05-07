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İstanbul Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ve başsavcıvekilleri, Türk Kızılayının kampanyasına destek vermek amacıyla adliyede kan verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan ile başsavcıvekilleri, savcı ve hakimler, Türk Kızılayı tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında kurulan kan bağışı standını ziyaret etti.
Fidan ve beraberindekiler, kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. Kan verme işleminin ardından bağışçılara soda ve bisküvi ikram edildi.
Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Başsavcı Fidan'a vazo hediye etti.
Başsavcı Fidan, Türk Kızılayı'nın 150. kuruluş yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl olduğu gibi sayın İstanbul Kızılay şube başkanımızın da öncülüğünde adliyemizde böyle bir kampanya başlattık. Gelecek senelerde de devam ettireceğiz inşallah. Tüm katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.
Adliyedeki kan bağışı kampanyası iki gün sürecek.
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