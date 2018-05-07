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Balıkesir'de 'süt içme rekoru' kırıldı

Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nı dolduran 3 bin 410 öğrenci aynı anda süt içerek Dünya Çocuk Rekorları kitabına girmeye hak kazandı.
07 Mayıs 2018 21:58
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Balıkesir'de 'süt içme rekoru' kırıldı

Balıkesir'de aynı anda 3 bin 410 öğrenci süt içerek Dünya Çocuk Rekorları kitabına girdi.

Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Arda Turan ve Olcay Şahan gibi ünlü futbolcuların rekora katılan çocuklar için çektikleri kısa videolar izletildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir'in süt üretiminde Türkiye'de ilk üçte yer aldığını ancak tüketiminde ise aynı başarıyı göstermediğini belirtti. Süt içmenin gelişme döneminde özelikle çocuklar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Daniş, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de çok önemli bir etkinlikte bir aradayız. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayımilliye ruhu ile bu vatanı, bu toprakları bize emanet etti. Kiminle beraber? Koca Seyit ile beraber. Koca Seyit, Çanakkale Savaşı'nda 215 kiloluk mermiyi topun ağzına tek başına sürmüştür. Bu işin sırrı iman ve inançtı. Balıkesir'de bu kadar çocuğumuzu bir arada görmek, hele hele böyle bir organizasyonda bir arada görmek gerçekten çok önemli. Geleceğin Koca Seyit'lerini yetiştirebilmemiz için onlara çok iyi bir eğitim vermemiz lazım. Bir o kadar da iyi beslememiz lazım. Süt üretiminde ülkemizde ilk sıralarda yer alan Balıkesir'de bu olayın yapılmasını çok anlamlı buluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum."

Dünya rekoruna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da süt üretiminde lider Balıkesir'in bu etkinlik sayesinde adını dünyaya duyuracağını söyledi. Bugünkü rekor ile Dünya Çocuk Rekorları kitabına gireceklerini ifade eden Kafaoğlu, "Bu tür etkinliklerle, Balıkesir'in adını ürettiği ürünlerle dünyaya duyurmamız lazım. Balıkesir sadece süt ile değil aynı anda en çok kişinin süt içtiği il olarak Dünya Çocuk Rekorları kitabına girecek. Her yıl yapacağımız etkinliklerle bunun seviyesini yukarılara çıkartmamız lazım." dedi.

Valisi Ersin Yazıcı ise etkinliğe katılan çocuklara HAYKOOP aracılığı ile kitap dağıtımı yapıldığını hatırlattı ve kitap okumanın önemine değindi.

Daha sonra rekoru kayıt altına alacak Dünya Çocuk Rekorları Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, 3 bin 410 öğrenciye "İç" komutunu verdi. 3 bin 410 öğrencinin aynı anda süt içmesiyle rekor kırılmış oldu.
Anadolu Ajansı
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