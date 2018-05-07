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Kaza kurşunu ile yaralanan bekçi hayatını kaybetti

Üsküdar'da servis otobüsündeyken doldur-boşalt yapan arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan gece bekçisi, yaşamını yitirdi
07 Mayıs 2018 22:08
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Kaza kurşunu ile yaralanan bekçi hayatını kaybetti

Üsküdar'da meslektaşına ait silahın ateş alması sonucu yaralanan gece bekçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan eğitim alacakları merkeze gitmek üzere servis otobüsüne binen gece bekçisi Üzeyir Kocatürk (29), doldurt-boşalt yapan arkadaşı Ahmet T'nin silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Kocatürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ümraniye'de görev yapan gece bekçisi Kocatürk için yarın Atakent Polis Merkezi önünde tören düzenlenecek.
Anadolu Ajansı
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