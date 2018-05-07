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Yeşil reçeteli ilaçları yazmayan doktoru darp etti
Yeşil reçeteye tabi ilaçları yazmayan doktoru darp etti
KIRKLARELİ'nin Üsküp beldesinde bir kişi, yeşil reçeteye tabi ilaçları yazmayan doktoru darp etti.
Üsküp Sağlık Ocağında görev yapan doktor A.İ.Ü., jandarmayı arayarak E.Ç. isimli şahsın kendisini darp ettiğini bildirdi.
Yapılan araştırmada E.Ç. isimli şahsın, yeşil reçeteye tabi olan ilaçları doktordan yazmasını istediği, doktorun bu ilaçları yazamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, bu tartışma sonucu şüpheli E.Ç.'nin doktorun yüzüne yumruk atması suretiyle yaraladığı tespit edildi.
Olaydan sonra kaçan E.Ç.'nin aranması sürdürülüyor.
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