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Şehit onbaşının ismi okulda yaşatılacak
07 Mayıs 2018 22:23
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Şehit onbaşının ismi okulda yaşatılacak

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Onbaşı Sedat Sağır'ın ismi törenle okula verildi.

Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde yaptırılan okula Şehit Uzman Onbaşı Sedat Sağır'ın adı verildi.

Şehit ismi verilen okulda düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, şehidin annesi Aynur, babası Mehmet Sağır, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu törende sık sık duygusal anlar yaşandı. Şehidin anne ve babasıyla birlikte kurdele kesen protokol daha sonra okulu gezdi. Açılış töreninde şehidin ailesi Şehit Uzman Onbaşı Sedat Sağır'ın fotoğrafını öperken gözyaşlarını tutamadı.
Doğan Haber Ajansı
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