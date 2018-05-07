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Gençlik Bakanlığı, 1220 kişilik ilandan sonra 3200 kişilik yeni sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu bir kaç gün önce 1220 kişilik personel alım ilanı yayımlamıştı. Bugün de Bakanlığa bağlı Spor Genel Müdürlüğü 3200 kişilik antrenör ve spor uzmanı alımı için ilana çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu bir kaç gün önce 1220 kişilik personel alım ilanı yayımlamıştı. Bugün de Bakanlığa bağlı Spor Genel Müdürlüğü 3200 kişilik antrenör ve spor uzmanı alımı için ilana çıktı.
İŞTE O İLANIN TAM METNİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavıyla
1800 Antrenör ve
Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır.
SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI
I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A-Genel Şartlar
B- Özel Şartlar
1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır.
a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü hariç mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.
Spor Uzmanlığı için EK-1 sayılı tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak
2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından
veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,
Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre il ve ilçe olarak dağılımı EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 sayılı tablolarda belirtilmiştir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ
Başvurular 18.05.2018 tarihinden 04.06.2018 tarihi mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılabilecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet kapısı ile http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak, "Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru bir şekilde detaylı özgeçmiş bilgilerini de yazıp doldurarak
- Vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayabilecek nitelikte olmalı),
taratıp eklemek suretiyle elektronik ortamda yapacaktır.
Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre Antrenör veya Spor Uzmanı pozisyonlarından sadece bir pozisyona başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurdukları pozisyona göre sadece bir İl tercihinde bulunacak ve o İl için sıralamaya girmesi durumunda sözlü sınava çağırılacaklardır. Ayrıca Spor Eğitim Uzmanlığı için müracaat edecek adaylar sadece mezun oldukları bölümlere göre kendilerine ayrılan kontenjan çerçevesinde belirlenen illere başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan veya elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak Antrenör veya Spor Uzmanı pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan herhangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.
Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınav yerleri ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.
III- SINAV İŞLEMLERİ
Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Ancak Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın beyan ettiği e-posta adresine bildirilecektir.
C- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olanlardan;
I- İSTENİLECEK BELGELER
Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Spor Genel Müdürlüğü tarafından istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Ancak belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanların başvuruları birinci derece yakınları tarafından yapılabilecektir.
II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA
Başvuruda tercih ettiği ili kazanan adayların sözlü sınav başarı puanı sıralamasına
göre açıklanan il merkezi veya ilçeleri tercih hakkı olacaktır. Görev yerini
kabul etmeyen aday yerine yedek aday çağırılacaktır.
Göreve başlamaya hak kazanan adayların listesi (www.gsb.gov.tr) ve (www.sgm.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecektir.
Belirlenen son göreve başlama tarihi itibariyle, doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir.
İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile
birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
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