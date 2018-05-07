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Avukat, FETÖ propagandasından gözaltına alındı
İstanbul Başsavcılığı'nın 2018/79805 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımlarında silahlı terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yaptığı öne sürülen avukat Sibel Sevinç Develi, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki çeken avukat Develi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı çıkarılan şüpheli Develi, İstanbul TEM Şube ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
Avukat Develi'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı bazı paylaşımlarda, ''Sokakta işimiz yok. Mehmetçik bizimdir'', ''Mehmetçik naparsa güzel yapar'', ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar'', ''Cumhurbaşkanından, İç İşleri Bakanına AKP il başkanına kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın'' şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.
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