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Yatağa bağımlı seçmenler için tek hekim raporu esasları yeniden belirlendi
Yüksek Seçim Kurulu'nun393 sayılı Kararı sonrasında 2018/14 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılarak Yatağa Bağımlı Seçmen Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunun düzenlenme kriterleri yeniden düzenlenmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu'nun393 sayılı Kararı sonrasında 2018/14 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlükten kaldırılarak Yatağa Bağımlı Seçmen Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunun düzenlenme kriterleri yeniden düzenlenmiştir.
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