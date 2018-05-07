Mantar toplamaya giden genç mayına bastı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden Tunceli'ye giden Hasan Hüseyin Kılıç (20), arkadaşlarıyla mantar toplamak için araziye çıktı. Daha önce teröristler tarafından döşenen mayına basan Kılıç, yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Dağlık olan bölgeye sağlık ekiplerinin ulaşamaması üzerine Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan askeri helikopter gönderildi. Skorsky tipi askeri helikopter yaralıyı alarak Erzincan Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ayaklarından yaralanan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN MÜDÜR DE ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Geçtiğimiz Cumartesi günü Pülümür İlçe Milli Eğitim Müdürü Nur Ali Özdemir, yanında bir arkadaşıyla birlikte gittiği ilçeye bağlı Dağyolu köyü yakınlarına mantar toplarken kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine sevk edildi. Ekipler kalp krizi geçiren Özdemir'e ulaşarak ilk müdahaleye yaptı. Durumu ciddi olan Özmedir, askeri helikopterle olay yerinden alınarak Erzincan'a sevk edildi.

Erzincan Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gündür tedavi süren Özdemir'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.