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YSK, 'mobil uygulama'yı SMS ile duyurdu
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dair çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu kapsamda oy kullanacak vatandaşları bilgilendirme için de farklı iletişim kanallarını kullanmaya devam ediyor. YSK, bugün seçmenlere gönderdiği SMS ile mobil uygulama sayesinde kimin nerede oy vereceğini rahatlıkla öğrenebileceğini bildirdi.
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesinde seçmenlere bilgilendirme SMS'i gönderdi.
YSK'nin gönderdiği SMS'de şu ifadelere yer verildi:
"Seçmen sorgulama mobil uygulaması ile seçmen kaydınızı ve sandık ataması sonrasında nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz."
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