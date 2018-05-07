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YSK, 'mobil uygulama'yı SMS ile duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dair çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu kapsamda oy kullanacak vatandaşları bilgilendirme için de farklı iletişim kanallarını kullanmaya devam ediyor. YSK, bugün seçmenlere gönderdiği SMS ile mobil uygulama sayesinde kimin nerede oy vereceğini rahatlıkla öğrenebileceğini bildirdi.
07 Mayıs 2018 22:58
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YSK, 'mobil uygulama'yı SMS ile duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesinde seçmenlere bilgilendirme SMS'i gönderdi.

YSK'nin gönderdiği SMS'de şu ifadelere yer verildi:

"Seçmen sorgulama mobil uygulaması ile seçmen kaydınızı ve sandık ataması sonrasında nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz."
Memurlar.Net
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