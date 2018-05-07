1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Okuma yazma bilmeyen oranını sıfırlayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Şimdi yeni bir seferberlik başlattık, 4'te biri şu an da eğitimde. Bu yıl içerisinde okuma yazma bilmeyenlerin oranını sıfırlayacağız." dedi.
07 Mayıs 2018 23:08
Yazdır
'Okuma yazma bilmeyen oranını sıfırlayacağız'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otelde okul idarecileri ve öğretmenleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasının yolunun eğitimden geçtiğini söyledi.

Yılmaz, eğitime her şeyi daha iyi yapmanın ilk aşamasının, bu alana kaynak ayırmaktan geçtiğine işaret ederek, Türkiye'de eğitimde sağlanan kalitenin altyapı sorunlarının çözülmesi sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

"282 binin üzerinde yeni derslik yaptık"

Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 6.2'sini eğitime ayırdığını ve bu sayede hedefin önüne geçildiğini hatırlatan Yılmaz, şunları aktardı:

"Eskiden hükumetin bütçesinden en fazla kaynağı savunmaya ve sağlığa ayrılır, eğitim üçüncü sırada gelirdi. Şimdi eğitim birinci sırada, bununla derslik yaptık. Çünkü kaliteli bir eğitim için derslik başına düşen öğrenci sayısının makul halde olması lazım. Türkiye'de biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 'idi, bugün 24'e düştü. 282 binin üzerinde yeni derslik yaptık, yeni okullar yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Şırnak'ta da 30'un altında Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde yapılan okullarımız bittiğinde derslik başına düşen öğrenci sayısı çok daha azalacak."

Öğretmen başına 17 öğrenci düşüyor

AK Parti iktidara geldiğinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 28 olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi 17, bu sayı makul mü? Kore'de, Japonya'da, İngiltere'de 17 öğrenciye 1 öğretmen düşer. Bu kriter açısından Türkiye çağdaş eğitimin kriterini yakaladı. Bir milyonun üzerinde öğretmenimiz vardı ama bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması yaptık. Şimdi de 20 bin öğretmenizin mülakatı başladı, 5 bin öğretmenimizin mülakatını da haziran ayında başlatacağız. Dolayısıyla 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturacağız."

Okul öncesi eğitimde çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Biz geldiğimizde okul öncesi eğitimin oranı yüzde 10 civarıydı. Bu yıl bürüt 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 84'e yükselmiş, 8 kat artmış. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak istiyoruz. 2002'de okul öncesi öğrenci sayısı 320 bindi, şimdi 1 milyon 479 binden fazla. Yaklaşık dört kattan fazla arttı." dedi.

Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarıyla ortalama eğitim süresinin 5,5 yıldan 8 yıla, 15 yaş üzeri okuma yazma oranının yüzde 85'ten yüzde 96'ya çıktığını aktararak, "Okur yazar olmayanların oranı yüzde 4 gibi gözüküyor. 2 milyon 400 bine yakın vatandaşımızın okuma yazma bilmediği İstatistik Kurumu tarafından bize bildirildi. Şimdi yeni bir seferberlik başlattık. 4'te biri şu an da eğitimde. Bu yıl içerisinde okuma yazma bilmeyenlerin oranını sıfırlayacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,500 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
8 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
08 Mayıs 2018 00:05		 Diyanetten Fransa'daki 'Kur'an tartışması'na tepki
07 Mayıs 2018 22:03
Akşener, kavganın yaşandığı standı ziyaret etti
07 Mayıs 2018 20:33		 CHP seçim bildirgesi 24 Mayıs'ta açıklanacak
07 Mayıs 2018 20:13
Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden 'eski kimlik' açıklaması
07 Mayıs 2018 20:04		 'Millet düşmanları her türlü hile desise ile meşgul'
07 Mayıs 2018 19:47
Erdoğan: FETÖ bir virüstür, tam olarak temizlemeli
07 Mayıs 2018 19:39		 Karamollaoğlu ile İnce bir araya geldi
07 Mayıs 2018 19:07
Erdoğan'dan Muharrem İnce cevabı: Partimde kabul edebilirim
07 Mayıs 2018 19:02		 CHP'de aday adaylığı başvuruları 2 bine yaklaştı
07 Mayıs 2018 17:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf kalan kontenjanlar
8 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
Hatay'da FETÖ'den tutuklu 6 pilot tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tff'nin fatih terim'e 9 milyon tl ödemesi 1
24 haziran genel seçimleri 1
ahdım olsun faizler,enflasyon ve cari açık düşecek 1
bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 1
bu gün dünden daha güzelsin 1
Dizilerin sezon ortasında oyuncu değiştirmesi 1
Kıyma bana 3
10.05.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
telefon tavsiyesi 3
bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam