'Okuma yazma bilmeyen oranını sıfırlayacağız'

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otelde okul idarecileri ve öğretmenleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasının yolunun eğitimden geçtiğini söyledi.

Yılmaz, eğitime her şeyi daha iyi yapmanın ilk aşamasının, bu alana kaynak ayırmaktan geçtiğine işaret ederek, Türkiye'de eğitimde sağlanan kalitenin altyapı sorunlarının çözülmesi sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

"282 binin üzerinde yeni derslik yaptık"

Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 6.2'sini eğitime ayırdığını ve bu sayede hedefin önüne geçildiğini hatırlatan Yılmaz, şunları aktardı:

"Eskiden hükumetin bütçesinden en fazla kaynağı savunmaya ve sağlığa ayrılır, eğitim üçüncü sırada gelirdi. Şimdi eğitim birinci sırada, bununla derslik yaptık. Çünkü kaliteli bir eğitim için derslik başına düşen öğrenci sayısının makul halde olması lazım. Türkiye'de biz geldiğimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 'idi, bugün 24'e düştü. 282 binin üzerinde yeni derslik yaptık, yeni okullar yaptık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı Şırnak'ta da 30'un altında Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde yapılan okullarımız bittiğinde derslik başına düşen öğrenci sayısı çok daha azalacak."

Öğretmen başına 17 öğrenci düşüyor

AK Parti iktidara geldiğinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 28 olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şimdi 17, bu sayı makul mü? Kore'de, Japonya'da, İngiltere'de 17 öğrenciye 1 öğretmen düşer. Bu kriter açısından Türkiye çağdaş eğitimin kriterini yakaladı. Bir milyonun üzerinde öğretmenimiz vardı ama bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması yaptık. Şimdi de 20 bin öğretmenizin mülakatı başladı, 5 bin öğretmenimizin mülakatını da haziran ayında başlatacağız. Dolayısıyla 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizle buluşturacağız."

Okul öncesi eğitimde çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Biz geldiğimizde okul öncesi eğitimin oranı yüzde 10 civarıydı. Bu yıl bürüt 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 84'e yükselmiş, 8 kat artmış. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak istiyoruz. 2002'de okul öncesi öğrenci sayısı 320 bindi, şimdi 1 milyon 479 binden fazla. Yaklaşık dört kattan fazla arttı." dedi.

Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarıyla ortalama eğitim süresinin 5,5 yıldan 8 yıla, 15 yaş üzeri okuma yazma oranının yüzde 85'ten yüzde 96'ya çıktığını aktararak, "Okur yazar olmayanların oranı yüzde 4 gibi gözüküyor. 2 milyon 400 bine yakın vatandaşımızın okuma yazma bilmediği İstatistik Kurumu tarafından bize bildirildi. Şimdi yeni bir seferberlik başlattık. 4'te biri şu an da eğitimde. Bu yıl içerisinde okuma yazma bilmeyenlerin oranını sıfırlayacağız." diye konuştu.