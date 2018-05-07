1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bahar aylarında mide hastalıkları artıyor'

Peptik ülser, gastrit ve gastroözofageal reflü gibi mide hastalıklarının özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde artış gösterdiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Laika Karabulut, bu dönemde beslenme ve ilaç kullanımına özen göstermek gerektiğine dikkat çekti.
07 Mayıs 2018 23:23
Yazdır
'Bahar aylarında mide hastalıkları artıyor'

Mide hastalıkları ile mevsimsel ilişkinin ilk defa peptik ülser hastalığında istatistiksel olarak dikkat çektiğini ve gastrointestinal sistem hastalıkları kitaplarında bahsedilmeye başlandığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Laika Karabulut; bahar döneminde hayatı etkileyen mide hastalıkları hakkında şunları söyledi:

Peptik Ülser dikkat edilmesi gerek bir rahatsızlıktır. Onikiparmak bağırsağı yerleşimli peptik ülser, yüksek asit salgılanması, konak faktörü ve daha sonraları keşfedilen Helikobakter Pilori isimli bakterinin varlığı ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Peptik ülser, özellikle onikiparmak bağırsağının bulbus adı verilen ilk bölümünde ve nadiren de midede oluşmaktadır. Genellikle üst karın duvarı ve/veya göbek sağ tarafında hissedilen, sırta vuran ağrı ile tanı konulur. Nadiren kanama ve delinme ile de ortaya çıkabilir. Yirminci yüzyılın başlarında ülser hastalığının istatistik çalışmalarında bu hastaların özellikle ilkbahar ve sonbaharda tıbbi destek için müracaat ettiği görülmüştür. Yani ülserin açılmasının bahar aylarında arttığı saptanmıştır. Diğer alerjik hastalıkların da baharda artmasının, bazı alerjen kabul edilebilen gıdaların baharda ortaya çıkmasının, baharın getirdiği duygusal değişimler ile serotonin ve adrenalin seviyelerindeki değişimlerin, mide hastalıklarını etkilediği öne sürülmektedir.

Gastrit ve Duodenit de bahar aylarında artış gösteren mide hastalıklarının başında gelir. Gastrit, mide mukozasına iltihabi hücrelerin göçü ile oluşmaktadır. Duodenit ise onikiparmak bağırsağının ilk kısmına göçen iltihabi hücrelerin oluşturduğu bir hastalıktır. Gastrit, çoğunlukla Helikobakter Pilori tarafında oluşmakla beraber, asit salgısı veya alınan ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir.Gastrit ve duodenitte, göbek üstü ve karnın orta bölgesinde huzursuzluk, şişkinlik ve ağrılar görülmektedir. Bu problemler de, aynı peptik ülser gibi bahar aylarında daha çok hissedilir ve hatta ülsere benzer ağrılarla bahar mevsimlerinde artış gösterir. Gastroduodenit olarak isimlendirilen hastalıkta da mide ve onikiparmak bağırsağının mukoza adı verilen örtüsünde iltihap hücreleri bahar döneminde artmakta ve oluşumunda da yine gıda, duygu durumu ve meteorolojik değişiklikler öne çıkmaktadır.

Gastroözofageal Reflü deakşamları geç yememeye dikkat edilmelidir. Gastroözofageal reflü, yemek borusu ile mide arasında yer alan ve mide kapakçığı olarak ifade edilen yerde gelişen gevşeme veya fonksiyon yitimi sonucu, mide asitinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Özefagusun (yemek borusu) alt uç mukozasında hasara, bu da yanma hissine neden olmaktadır. Son zamanlarda sosyal alanlarda mide koruyucu gibi isimlerle alınan ilaçlarla, asit salınımı baskılanmaktadır. Bu tip ilaçların kullanımı reflü yakınmasına bağlı yanmaları düzeltse de, sürekli kullanılması kalsiyum, demir, vitamin ve B12 gibi bazı maddelerin emilimini azalttığı için mutlaka hekim tarafından takibi yapılmalıdır. Reflü yakınmaları da mevsim dönüşlerinde, gıdalar ve duygusal değişikliklere bağlı olarak artış gösterebilir. Mevsim dönüşlerinde, çikolata, kahve, susam gibi reflüye neden olan gıdaları daha dikkatli tüketmeli ve özellikle günlerin uzamasına bağlı olarak gelişen akşamları geç yemek yeme alışkanlığından kaçınılmalıdır.

Son olarak Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığından da bahsetmek gerekir. İnflamatuar barsak hastalığı başlığı alında toplanan ülseratif kolit ve Crohn hastalığı, kalın bağırsak ve ve ince bağırsağın kalın bağırsağa bağlandığı yerde görülür. Karın ağrısı, kanlı ve kansız ishaller ile kansızlıkla ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkış sebebi bilinmeyen bu iki hastalığın, bağışıklık sisteminde kaynaklanan bir tepki doğrultusunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı da bahar mevsimlerinde alevlenme gösterir. Bu nedenle inflamatuvar bağırsak hastalığı teşhisi konmuş hastaların sürekli kullandıkları ilaçları bahar aylarında daha özenli kullanmaları önemlidir".

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 452 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kendini iyi hissedince hastaneden ayrılan kişi hayatını kaybetti
07 Mayıs 2018 10:30		 Kullandığı madde zombiye çevirdi
07 Mayıs 2018 10:12
Migrenin nedeni genetik mi?
06 Mayıs 2018 21:43		 Bahar alerjileri ve tedavileri kişiden kişiye değişiyor
06 Mayıs 2018 16:27
SMA hastası Hazal 5 doz ilaçla hayata tutundu
06 Mayıs 2018 07:55		 Sağlık Bakanlığı Almanya'da hastane alımı için temasta
05 Mayıs 2018 23:31
Canan Karatay'dan 'Ramazan Pidesi' tavsiyesi
05 Mayıs 2018 13:23		 Adana'da yüksek güvenlikli hastane
05 Mayıs 2018 12:07
Kayseri Şehir Hastanesi açılışa hazır
04 Mayıs 2018 16:05		 'Nargile, soba gibi zehirliyor'
04 Mayıs 2018 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf kalan kontenjanlar
8 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
Hatay'da FETÖ'den tutuklu 6 pilot tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tff'nin fatih terim'e 9 milyon tl ödemesi 1
24 haziran genel seçimleri 1
ahdım olsun faizler,enflasyon ve cari açık düşecek 1
bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş 1
bu gün dünden daha güzelsin 1
Dizilerin sezon ortasında oyuncu değiştirmesi 1
Kıyma bana 3
10.05.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
telefon tavsiyesi 3
bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam