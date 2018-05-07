1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye mavi bayrakta dünya üçüncüsü

Türkiye'de, 459 plaj, 22 marina ve 10 yatın, 'mavi bayrak' almaya hak kazandığı bildirildi. İspanya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısı ile geçen yılki gibi dünya 3'üncüsü oldu.
07 Mayıs 2018 23:28
Yazdır
Türkiye mavi bayrakta dünya üçüncüsü

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2018 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Açıklamaya göre bu yıl Türkiye'de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta mavi bayrak dalgalanacak. Türkiye; İspanya ve Yunanistan'ın ardından mavi bayrak sayısında 49 ülke arasından üçüncülüğü elde etti. Türkiye'de 200 mavi bayraklı plajla Antalya ilk sırada yer alırken, bu kenti 100 mavi bayrakla Muğla, 52 mavi bayrakla İzmir ve 30 mavi bayrakla Aydın izledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2018 yılında Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan diğer tüm ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marinaların isimlerinin ise 24 Mayıs'ta açıklanacağı duyuruldu. Buna göre Türkiye; mavi bayraklı plaj sayısı ile geçen yılki gibi dünya 3'üncüsü oldu. İlk sırada İspanya, 2'nci sırada Yunanistan yer alırken, Türkiye'nin arkasından 4'üncü sırada Fransa ve 5'inci sırada İtalya yer aldı.

'DÜNYA TURİZMİ MAVİ BAYRAĞA BAKIYOR'

TÜRÇEV Başkanı Rıza Epikmen yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin turizmde kalkınması ve uluslararası standartlara kavuşması için vakfın çaba gösterdiğini, dünyada turizm sektörünün artık mavi bayraklı tesisleri tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mavi bayrak; tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir. Bu özelliği ile ülkemizin turizm sektöründe ve uluslararası turizm pazarında ayrı bir yeri vardır. Bayrak sayısının çok olması, aynı zamanda plajlarımızın mikrobiyolojik açıdan temiz ve çevre yönetimi yönünden duyarlı olduğunun bir belgesidir. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak, kıyılarımızda dalgalanan mavi bayraklarımız ile 2018 yılında iyi bir sezon geçirilmesini dileriz."

Epikmen, mavi bayrağın plajlar için önemli kriterler olduğunu, sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapıldığını, plajı kullananların güvenliği için cankurtaran bulundurulduğunu, su sporları ile yüzme alanının ayrıldığını, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlandığını belirterek, "Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenmekte ve geliştirilmekte. Bu yılki ana vurgu ise 'sürdürülebilirlik programı' olmuştur ve bu kapsamda önümüzdeki yıllarda kriterlerin bu kapsamda yenileneceği duyuruldu" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de mavi bayrak kazanan yat, marina ve plajların isimleri 24 Mayıs tarihinde açıklanacak. Türkiye'deki mavi bayrak sayılarının illere göre dağılımı ise şöyle oldu:

"Antalya: 200 plaj, 5 marina, 5 yat; Muğla: 100 plaj, 7 marina; Aydın: 30 plaj, 2 marina, 1 yat; İzmir: 52 plaj, 3 marina, 1 yat; Balıkesir: 23 plaj, 1 marina, 3 yat; Çanakkale: 12 plaj; Samsun: 8 plaj; Mersin: 8 plaj, 1 marina; Tekirdağ: 5 plaj; Kocaeli: 5 plaj; Ordu: 5 plaj; Düzce: 3 plaj; Yalova: 2 plaj; Sakarya: 2 plaj; Adana: 2 plaj; Kırklareli: 1 plaj ve Van: 1 plaj."

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 384 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul bahçesindeki parkurda trafik eğitimi gördüler
07 Mayıs 2018 23:03		 YSK, 'mobil uygulama'yı SMS ile duyurdu
07 Mayıs 2018 22:58
Yatağa bağımlı seçmenler için tek hekim raporu esasları yeniden belirlendi
07 Mayıs 2018 22:46		 Riskli okulların çevresi 'kamera' ile izlenecek
07 Mayıs 2018 22:43
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
07 Mayıs 2018 18:24		 Bakan Tüfenkci: Gümrüklerde 'sessiz' bir devrim yaptık
07 Mayıs 2018 16:17
'Seçim malzemelerinin taşınmasına' ilişkin genelge
06 Mayıs 2018 21:59		 Sıfır maliyetle açıldı, 500 kilogramlık ürün toplandı
06 Mayıs 2018 21:33
Ankara Valiliği duyurdu: Ödemeler başladı
06 Mayıs 2018 19:23		 Yozgatlı hastalar cep telefonu ile yön buluyor
06 Mayıs 2018 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf kalan kontenjanlar
8 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
Hatay'da FETÖ'den tutuklu 6 pilot tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dizilerin sezon ortasında oyuncu değiştirmesi 1
Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 2
samsunspor'un küme düşmesi 2
eski fotoğraflara bakıp ah çekmek 1
barınmak 2
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
Kar yağışını camdan çay içerek izlemek 1
14.05.2018 karabükspor vs fenerbahçe maçı 2
kulaktan dolma 2
üniversite 2
SON İLANLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 antrenör ve spor uzmanı alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
MEB Devlet Kitabları Engelli İşçi Alım İlanı
Manisa Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam