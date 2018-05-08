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8 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
08 Mayıs 2018 00:05
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8 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

- Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ve restorasyonu tamamlanan 250 eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve

Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ü kabul edecek.

(Ankara/11.30/13.30/15.30)

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Yılmaz Tezcan ve komisyon üyeleri ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Zoran Paralic'i ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.30/16.30)

2- AK Parti, CHP ve HDP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anıtkabir'i, Türk-İş'i, DİSK Ankara Bölge Temsilciliğini ve Hak-İş'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/11.00/12.00/13.00)

2- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yürüyen merdiven ve asansör fabrikası açılışı gerçekleştirecek, 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Kocaeli/10.30/16.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilkent Otel'de yapılacak 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ile Grand Ankara Oteli'nde "Temiz Gelecek Fonu Tanıtımı ve Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/09.30/15.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İhracat Pusulası Lansmanı ile TİM ihracatçı birlik başkanlarıyla toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/13.30/14.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ATO Congresium'da Uluslararası Demiryolları Birliği 10. Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Fuarı'na, Grand Ankara Otel'de Foto Muhabirleri Derneği (FMD) ödül törenine katılacak.

(Ankara/09.30/19.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/12.30)

2- Ermenistan'da muhalefetin protestolarının ardından parlamentoda başbakan seçiminin ikinci turu yapılacak.

(Erivan)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Vakıf Kuran Kadınlar" temalı Vakıf Haftası ve restorasyonu tamamlanan 250 vakıf eserin 7 bölgeden canlı bağlantılı toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

(Ankara/13.30)

2- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile FETÖ'nün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptıkları öne sürülen 19 sivilin bulunduğu toplam 92 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

(Adana/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında düzenlenen Gençlik Şöleni'ne katılacak.

(Gaziantep/18.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş, Banvit-Galatasaray Odeabank maçlarıyla başlayacak.

(Sakarya/18.30/Balıkesir/20.30)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi üçüncü maçında Çukurova Basketbol, Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek.

(Mersin/19.00)

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Bahçeşehir Koleji-Antalyaspor, Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar karşılaşacak.

(İstanbul/14.00/Manisa/19.00)

Anadolu Ajansı
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