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Bazı Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
08 Mayıs 2018 03:29
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Bazı Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ

HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 01 sıra numaralı "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolunun "47" kurum kodundaki "Şeker Kurumu Başkanlığı","49" kurum kodundaki "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu", 03 sıra numaralı "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunun "14" kurum kodundaki "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu", "15" kurum kodundaki "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu", 10 sıra numaralı "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri" kolunun "19" kurum kodundaki "Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin, 01 sıra numaralı "Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" hizmet koluna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

71

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

72

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.
Memurlar.Net
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