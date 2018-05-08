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Kütahya'da yaşlı kadın araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
08 Mayıs 2018 04:24
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Kütahya'da yaşlı kadın araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Güven S. yönetimindeki 43 ZB 157 plakalı otomobil, 101 Evler Mahallesi'ndeki Simav-Gediz çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Nursel Kılıç'a (75) çarptı.

Ağır yaralanan Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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