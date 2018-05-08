|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kütahya'da yaşlı kadın araba çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Güven S. yönetimindeki 43 ZB 157 plakalı otomobil, 101 Evler Mahallesi'ndeki Simav-Gediz çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Nursel Kılıç'a (75) çarptı.
Ağır yaralanan Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu haber 388 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI