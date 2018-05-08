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Cerablus'a dönen halk: Hayatımız mükemmel

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi Türkiye'nin terör örgütlerinden temizlediği Suriye'nin Cerablus kentine gitti. Haberde "Suriyeliler, Türkler'in gösterdiği çabalar için minnettar" denildi
08 Mayıs 2018 06:10
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Cerablus'a dönen halk: Hayatımız mükemmel

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentinde normale dönen hayat dünya basınına haber olmaya devam ediyor. İngiliz yayın kuruluşu Financial Times, Türk yetkililerin daveti üzerine Cerablus'a giderek hayatın hızla normale döndüğü kenti haberleştirdi. 2016'daki Fırat Kalkanı Operasyonu'yla terör örgütleri DEAŞ ve YPG / PKK'dan kurtarılan Cerablus'taki halkın Türkiye'den memnun olduğu belirtilen haberde görüşlerine yer verilen Amira Najjar isimli öğretmen, "Burada genel görüş, Türkiye'nin bize yardım ettiği yönünde. İnsanlar onları işgalci gibi görmüyor" dedi.

NÜFUS 140 BİN OLDU

Kentin DEAŞ kontrolü altındayken nüfusunun 5 bine kadar düştüğünü hatırlatan gazete, kentin şimdilerde ise 140 bine yakın nüfusa ulaştığını belirtti. "Şehirde yaşayanların bir kısmı Türkiye'den dönenler bir kısmı da ülke içinde evini terk etmeye zorlanan Suriyeliler" denilen haberde "Türkiye son 18 ayda bölgeye büyük kaynak ayırdı. Türk bakanlıklar hasar gören binaların onarımına, hastane ve sağlık kliniklerin inşasına yardım etti, okulları yeniden açtı" şeklindeki bilgilere de yer verildi. Gazetenin görüşlerine başvurduğu Cerablus dışındaki bir köyde yaşayan yaşlı Ümmühan Şaban da "DEAŞ kontrolündeki hayatımızla kıyasladığınızda şimdiki hayatımız mükemmel" dedi.

YEREL YÖNETİM SURİYELİLERDE

FınancıalTimes, Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in "Önceliğimiz burada hayatı normalleştirmek. Kaos vardı, savaş vardı, şimdi insanlar iyi şeyler görmeye başladı" sözlerini okuyucularına aktardı. Haberde ayrıca Yerel konseyin üyesi Abdüllatif el Muhammed idarenin Suriyelilerde olduğunu söyledi. Muhammed'in "Bizim mührümüz olmadan burada hiçbir şey olmaz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz" sözleri aktarıldı.
Sabah
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