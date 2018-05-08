'Örtülü ambargoya karşı hazırlıklıyız'

Aselsan'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Genel Müdürlük görevine de geçen Haluk Görgün, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Görgün, şunları söyledi:

YERLİLİK VE MİLLİLİK: Ülkemizin vizyonu ve misyonu kesinlikle milli ve yerli çözümler olmak zorunda. Bunun zorunluluğunu son günlerde daha çok hissediyoruz.

F-35'TE SIKINTI YOK: F-35 projesinde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aselsan'ın dışında TAI'nin de yüklendiği işler var. Aselsan'ın elektronik harp ve aviyonik sistemler konusunda katkısı olacak. Türkiye projenin önemli bir partneri. Kolay kolay vazgeçilebilecek bir konumda değiliz. Bu F-35 programını çökertir.

KAPASİTEMİZ VAR: Yerli hava savunma sistemleri Hisar A ve Hisar O'nun çalışmaları başladı. Bunlar entegrasyon aşamasına gelen sistemler. Rus veya Batı menşeili her türlü sisteme entegre olabilecek kapasiteye sahibiz.

SİKORSKY'LERDE YERLİ SİSTEM OLACAK: Aselsan 20 yılı aşkındır aviyonik sistemler üzerinde çalışan, yetkinliği olan bir kurum. Sadece Milli Muharip Uçak için değil, ATAK için de bir proje var. O bittiğinde ABD dışındaki tüm Sikorsky helikopterlerde bizim aviyonik ve uçuş kontrol sistemlerimiz kullanılabilecek.

AMBARGOYA HAZIRLIKLIYIZ: Aselsan'ın kuruluşu zaten ambargo ile başlamış. Bu tip baskılara hazır olan bir şirket. Bizi dar boğaza sokan bir durum görmüyorum. 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz ve ciddi bir olumsuzluk yok. 2018'de ihracatımız 2017'ye göre çok daha iyi olacak.

HALKA ARZ HAZİRANDA: İlk defa halka arz olmuyoruz. Aselsan borsada işlem gören bir firma. Haziran içinde tamamlanmış olacak. En fazla yüzde 15 arz yapılacak.

FETÖ ARAŞTIRMASI YAPIYORUZ: 15 Temmuz'dan sonra önemli gündem maddelerimizden biri de FETÖ oldu. İnsan kaynakları departmanımız devletin ilgili kurumlarıyla çok sıkı şekilde çalışıyor. Bu dinamik bir süreç. Birçok kişinin iş akdine son verildi. Yine bu tür bağlantılar tespit edildiği anda gereğini yapacağız. Bu konuda irademiz net ve keskindir.

Beyin göçü için ulusal tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Görgün, "Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Maaş faktörünün ön planda olmamasına rağmen personelin yurtdışına gittiğini görüyoruz. Ulusal bir tedbir alınması lazım. 100'ün üzerinde Türk mühendisimizi geri getirdik" diye konuştu.

ASELSAN AKADEMİ KURULDU

Görgün, Aselsan çalışanlarının yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabilmeleri için Aselsan Akademi'yi kurduklarını belirterek, "200'ün üzerinde Aselsan çalışanı bu programa kayıtlı. Şirketin yerleşkesi bir kampus oldu ve içine onlarca hoca girmeye başladı. Üniversitelerin, hocaların, Aselsan'ın ve en önemlisi de ülkemizin kazandığı bir proje oldu" dedi. Mehmetçiğin yoğun olarak kullandığı havan topunun daha gelişmişini yaptıklarını belirten Görgün, bu sistemin araca monte ederek 12 kilometre menzile kadar etkili olacağını ve çok yakında operasyonlarda kullanılacağını söyledi. Bunun yanı sıra Fırtına Obüsleri'nin yeni versiyonunun geldiğini vurgulayan Görgün, Akkor projesinin 2020'de hayata geçeceğini ifade etti.

AHMET TOPAL