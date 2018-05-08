Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor

Türkiye'nin milli gelirinin doğrudan yüzde 9'unu, dolaylı olarak ise yaklaşık yüzde 20'sini temsil eden konut sektöründe, son dönemde özellikle kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle yaşanan daralmanın önüne geçmek için büyük bir eylem planı hazırlandı. Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye Bankalar Birliği'nin 61. Genel Kurulu'nda müjdesini verdiği eylem planında öncülüğü Ziraat Bankası üstlenecek. Edinilen bilgilere göre, bu hafta başlaması planlanan yeni kampanyada konut kredisi faizlerinin yüzde 0.99'a indirilmesi, vadenin ise 120 ay olması bekleniyor. Mevcut durumda konut kredisi faizleri yüzde 1.23 civarında bulunuyor. Söz konusu kampanya ile konut sektöründe satışların canlandırılması, stokların eritilmesi hedefleniyor. Kampanyaya Ziraat Bankası'nın yanı sıra Halk Bankası,Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın da katılacağı öğrenildi. Özel sektör bankalarının da elini taşın altına koyacağı belirtiliyor.

200 BİN TL CEPTE

Hükümet hafta sonunda konutta KDV oranını yüzde 18'den 8'e çekerken, tapu harcını da yüzde 4'ten 3'e indirmişti. Yeni faiz indiriminin de seçime kadar geçerli olması bekleniyor. Söz konusu faiz, KDV ve tapu harcı indirimi ile birlikte 600 bin liralık bir konut için, 120 ay vadede tüketicinin ödeyeceği bedel toplamda yaklaşık 200 bin lira azalacak. Bankalara yapılacak toplam geri ödeme 123 bin TL azalırken, KDV 108 bin liradan 48 bin liraya, tapu harcı ise 24 bin liradan 18 bin liraya düşecek. Evin toplam maliyeti 1 milyon 283 bin liradan 1 milyon 94 bin liraya inecek.

?KONUTDER BAŞKANI ALTAN ELMAS

Yükü kamu bankaları çekmesin

?KONUTDERBaşkanı Altan Elmas, konut satışlarında faizlerin çok büyük etken olduğunun altını çizdi. Elmas, "Hükümetimizin KDV, tapu harcını indirmesi bizim için çok büyük bir destek. Kamu bankalarının faiz oranlarını indirmesi de öyle. Ancak tüm yükü kamu bankaları çekmemeli. Özel bankalar da destek vermeli. Faiz 6 ay yüzde 1'in altında olmalı" diye konuştu.

?İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM

Özel bankalar da katılsın

İNDERBaşkanı Nazmi Durbakayım, konut kredisi faizlerinin yüksek olmasının tüketicinin alım kararını ertelemesine neden olduğunu söyledi. Durbakayım, "Kamu bankalarının faiz indirimi ve konut alımı için kampanya başlatmaları çok çok önemli bir hamle. Ancak Merkez Bankası ve özel bankalarının bu kampanyaya dahil olması gerekir" dedi.

?GYODER BAŞKANI DR. FEYZULLAH YETGİN

İndirimler sektörü şahlandırır

GYODERBaşkanı Dr. Feyzullah Yetgin, hükümetin peş peşe açıkladığı indirim hamlelerinin gayrimenkul sektörünü şaha kaldıracağını söyledi. Kamu bankalarının elini taşın altına koymasının önemli bir hamle olduğunu belirten Yetgin, "Özel bankalar da destek vermeli" dedi.

DAP HOLDİNG YKB ZİYA YILMAZ

Bu adımla konut stoku azalacak

DAPHolding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "KDV ve tapu harçları düzenlemesi sonrası atılan bu adım tüm ülkeye kazandırır. Bu sürece başta Ziraat Bankası olmak kaydıyla bankacılık sektörünü dahil etmek hem mevcut konut stokunu azaltır hem de likiditeyi artırır" şeklinde konuştu.

MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERDİ

TürkiyeBankalar Birliği'nin 60 yıllık tarihinde genel kuruluna katılan ilk başbakan olan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, imar barışı ve vergi kolaylıklarının ardından konuta bir destek daha geleceğini bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Ziraat Bankası'nın çok kısa sürede konutta stokların azalmasına ve piyasanın hareketlenmesine yarayacak bir kampanya açıklayacağını müjdeledi.

FAİZDE İNDİRİM SÖZÜ ALDI

BaşbakanBinali Yıldırım, bankacılara ekonomiye destekleri için teşekkür ederken, bir yandan da faizleri indirmeleri talebinde bulundu. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın, "Bankalar yüksek faiz ortamında kazanamıyor" açıklamasını hatırlatan Binali Yıldırım, "Yüksek faiz sizin için de iyi değilse, gelin indirelim. Tamam mı? Sözü aldık. Bizim de işimiz var biz de enflasyonu aşağı çekeceğiz. Bütçe açığında da sapma yok" dedi.

?KARINIZDA GÖZÜMÜZ YOK

Faizleri aşağı çekmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Kredi maliyetlerini küçültmek için birlikte hareket ederiz. Böylece yüksek faizden olan memnuniyetsizliğinizi de sona erdireceğiz. Düşük faizde daha makul kar edeceksiniz. Karınızda gözümüz yok. Çarklar dönmezse ettiğiniz o az karlardan da olursunuz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE BU FAİZİ HAKETMİYOR

Verdıkleri teşviklerin S&P'nin not indirim gerekçelerinden biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun bilimsel bir yanı yok. Gündemde yokken not indirdiler. Seçim takviminin açıklanmasının ardından yapılan bu indirim etik değil. Bütün göstergelerimiz olumlu. Türkiye bu faizi haketmiyor. Yapılan saldırıların nedeni aktif dış politika izlememiz. Türkiye kayıtsız kalsaydı kimse bize bulaşmazdı. Bunlar geçer, biz hancıyız, onlar yolcu. Sonunda mahcup olacaklar."

ESKİ

KREDİ 600.000

FAİZ (%) 1.23

VADE (AY) 120

AYLIK ÖDEME 9.592

GERİ ÖDEME 1.151.052

KDV 108.000

TAPU HARCI 24.000

TOPLAM MALİYET 1.283.052

YENİ

?KREDİ 600.000

FAİZ (%) 0.99

VADE (AY) 120

AYLIK 8.566

GERİ ÖDEME 1.028.002

KDV 48.000

TAPU HARCI 18.000

TOPLAM MALİYET 1.094.002

SEDA TABAK