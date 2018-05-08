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Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haritalı
Yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda 6 ila 10 derece , İç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Bartın, Erzurum, Van, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Sakarya, Düzce, Zonguldak, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa.) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Edirne ile Çanakkale kıyıları dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, boğaz çevresi başta olmak üzere yer yer sisli
KOCAELI °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TEKIRDAG °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, kıyı kesimleri dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 26°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUGLA °C, 24°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERI °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SINOP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğu ve Ordu'nun batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
RIZE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Erzurum ve Van çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
GAZIANTEP °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDIN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
SANLIURFA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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