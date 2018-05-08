Ev alacaklara Başbakan'dan müjde: konutta yeni kampanya başlıyor

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz hafta aldığı kararla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV'yi 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranını da yüzde 4'ten 3'e indirdi. Konut sahibi olmak isteyenler ve emlak sektöründe büyük sevinçle karşılanan bu kararın ardından bir müjde de Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu'nda konuşan Yıldırım, "Ziraat Bankası ve diğer bankalar, konut sektöründeki stokları azaltmak için kampanya başlatacak" dedi.

ALGI OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Başbakan Binali Yıldırım, bugünlerde algı operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Bunlar seçime kadar da tırmandırılacak. Belli ki Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Biz algıya göre değil Türkiye'nin gerçeklerine göre hareket etmenizi bankacılardan bekliyoruz. Algı operasyonlarına karşı memleket menfaati için karar almaktan çekinmeyiz" dedi. Şimdi herkesin ev ödevi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak. Seçim olacak ama geçim devam edecek. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

STOKLAR AZALTILACAK

En son konutla ilgili KDV'yi düşürdüklerini hatırlatan Yıldırım, "Tapu harcını da düşürdük. Bu özellikle belirli bir metrekarenin üzerinde zaten 150 metrekare altında böyle bir vergi yok, üzerindeki bütün konutlarda bir stok var büyük şehirlerde. Bunlarla ilgili de Ziraat Bankası ve diğer bankalar bir kampanya başlatacaklar inşallah. Onun tarihini, detayını vermeyeyim, bugünlerde ona yönelik de bir kampanya yapacaklar ve böylece piyasa hareketlenmiş olacak. Buradaki stoklar azaltılacak, oradan gelen parayla tekrar ekonominin çarkları konut sektöründe dönmeye başlayacak."

FAİZLERİ İNDİRİN ÇAĞRISI

Toplantıda bankalara çağrı yapan Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti: "Yüksek faizden bankalar kar etmiyorsa, indirin. Hem kar edin hem siz kazanın hem memleket kazansın hem de üretimci kazansın. Sözü de aldık daha çok kazanmak için faizlerin inmesi gerekiyor. Ben buna katılıyorum, doğru bir tespit. Tabii biz de boş durmayacağız, enflasyonu aşağı çekeceğiz. Bizim de işimiz var. Bu, birbirini tetikleyen bir şey. Enflasyon diyelim 7'ye düşerse siz 8'lerde oynamaya başlarsınız, 5'e düşerse 6'larda oynarsınız. Enflasyon vatandaşın, yatırımcının, bankacıların işini görür. Herkes mutlu olur."

VATANDAŞIN HESABI HİÇ ŞAŞMADI

Seçim sürecine girildiğini ve bu dönemde kafaların karıştırıldığını, anlatan Yıldırım, "Ama vatandaşın hesabı hiç şaşmadı. Bizim vatandaşımız basiretlidir. 15 yıl bunu gösterdi ve 12 seçim üst üste 'istikrar' dedi, 'güven' dedi."

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ LİDERLİĞE İHTİYACI VAR

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin sürekli güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu, çünkü bölgedeki jeopolitik risklerin bitmediğini, bölge haritasını şekillendirme yönünde önemli çalışmalar ve projelerin olduğunu sözlerine ekledi.

FAİZ % 1'E İNEBİLİR

Başbakan'ın yaptığı faiz indirimi çağrısı hızla karşılık buldu. Sektör temsilcileri bu çağrıyla konut kredi faizlerinin yüzde 1.25 seviyelerinden % 1'lere düşeceğini belirtiyor.

Başbakan Binali Yıldırım Ziraat Bankası'nın konut sektöründe stokları azaltmaya yönelik bir kampanya başlatacağını duyururken, bankacılık kaynakları Ziraat Bankası ve sektörün önde gelen bankalarının da yer alacağı bir eylem planının birkaç gün içinde açıklanacağını ve konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 civarına indirileceğini söyledi. Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre söz konusu proje kapsamında şu anda sektörde ortalama yüzde 1.25 seviyelerinde olan, hatta bazı bankalarda yüzde 1.35 seviyelerine kadar çıkan konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1 civarına çekilmesi bekleniyor. Konut satışlarında geçen yıl son çeyrekte başlayan düşüş eğilimi martta artarak devam ederken; toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 geriledi. Yükselen kredi faizlerinin etkisiyle konut kredisiyle yapılan satışlarda sert düşüş gözlenirken, martta ipotekli satışlarda % 35 düşüş kaydedildi. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, konut kredi faizleri 8.5 yılın zirvesinde seyrediyor. Faiz oranlarına ilişkin detaylar bu hafta belli olacak.

HAKKIMIZDA HİKAYELER ÜRETİLİYOR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de cari açığa bakılınca sanki bir kötüleşme var gibi görüldüğünü ancak petrol ve altın hariç bakıldığında göreceli bir iyileşme döneminde olunduğunu dile getirdi. Mehmet Şimşek, kamu borç stokunun şoklara karşı direncinin oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda seçim ekonomisi tevatürü yapılıyor, dışarıda ve içeride hikayeler üretiliyor. Sayın Başbakanımız 24 milyar liralık bir paket açıkladı. 1 yıllık vadeyle baktığınızda potansiyel gelir bunun 2 katı" dedi.

EMLAK KONUT-MURAT KURUM

VATANDAŞ İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

Hükümetimiz de tapu harcı ve KDV indiriminden sonra şimdi de faiz indirimiyle sektöre her türlü desteği veriyor. Kamu bankalarıyla beraber; yüklenici firmalar, özel bankalar gibi sektörün tüm paydaşları da bu işe katkı sağlayacak. Maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansıtılmadığı böyle bir ortamda, yeni desteklerle birlikte vatandaş için bir fırsat dönemi başlıyor.

DAP HOLDİNG-ZİYA YILMAZ

KONUT STOĞUNU AZALTACAKTIR

Mevcut siyasi istikrarın bir yansıması olarak ekonomimizin lokomotifi gayrimenkul sektörüne olan destek ve tüketicilerin ev sahibi olmasını sağlayacak teşvikler, tüm hızıyla devam ediyor. Bu sürece bankacılık sektörünü dahil etmek hem oyuncular nezdinde mevcut konut stoğunu azaltır hem de iç piyasada likidite döngüsünü hızlandırır.

SUR YAPI-ALTAN ELMAS

0.99'LUK FAİZLE REKOR KIRARIZ

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kampanyayı çok yerinde ve doğru bir teşvik olarak görüyorum. Tapu harçları ve KDV'deki indirimle birlikte bu kampanya piyasayı önemli ölçüde canlandıracak, satışı hızlandıracaktır. Faizlerin 0.99 seviyesine çekilmesi ve yılsonuna kadar bu seviyede kalması sağlanırsa, geçen yılki rakamların üzerine çııp, sektör olarak yeni bir rekor kırabiliriz. Tabii özel bankaların da kampanyaya katılmasını bekliyoruz.

BORCUNU ÖDEYEBİLEN YAPILANDIRILIR

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın :"Borcunu ödeme niyetinde olanlarla yapılandırma yapılıyor. Borcunu ödeyebilme hikayesi olanlarla yapılandırma yapılıyor. Yoksa hiçbir hikayesi olmayan, gelecek projeksiyonu bulunmayan larla asla yapılandırma yapılmıyor" dedi.

TEKNİK YAPI-NAZMİ DURBAKAYIM

FAİZ İNDİRİMİ OLMAZSA OLMAZ

Sektör olarak beklediğimiz destekler tek tek hayata geçiyor. Tapu harcı ve KDV indiminin sektörü çok olumlu etkileyeceğini, ancak bunların yeterli olmadığını düşünüyorduk. Faiz indirimi olmazsa olmazdı. Bu konuda bir rapor hazırlayacaktım. Başbakanımız benden hızlı davrandı. Bu kampanyanın hem tüketici hem de konut setörü açısından çok olumlu sonuçları olacaktır.

GYODER-FEYZULLAH YETGİN

SEKTÖRE CİDDİ HAREKET GETİRİR

Konut sektörünün durgun bir döneme girdiği bu süreçte, tapu harçları ve KDV indiriminden sonra konut kredisi faiz oranlarının geri çekilmesi sektör için büyük anlam ifade ediyor. Sektöre hareket getirecek bir diğer gelişme de yabancıya konut satışında vatandaşlık limitinin 300 bin dolara çekilmesi olacaktır.

EGE YAPI- İNANÇ KABADAYI

KONUTA MALİYETİ DÜŞECEKTİR

Konut kredi oranlarında uygulanan faiz fiyatlamasında geleceği müjdelenen ciddi bir indirim satışlara direkt olarak olumlu yansıyacaktır. Kamu bankalarıyla birlikte özel sektördeki bankaların da katılım sağlaması, banka kredili satışlarda ciddi bir iyileşmeyi beraberinde getirecek ve tüketici talep ettiği gayrimenkule çok daha rahat ve düşük maliyetli olarak ulaşabilecektir. Bu adımın genel ekonomiye getireceği katkı da oldukça önemlidir.

Özgül Öztürk