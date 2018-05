Hodri meydan: Bizim dönemde orman işgali olmadı!

Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde yeşil alanda kasıtlı yangın çıkaranları da uyardı: Ormanları 24 saat izliyoruz. Kasıtlı yakana çok ağır ceza var.

BİR METREKARE YOK

Eroğlu, Türkiye'deki orman alanını 15 milyon dekar arttırdıklarını ve ormanlardaki ağaç servetini de yüzde 30 artırdıklarını söyledi. Daha önce ormanların tapusu olmadığını ama şu anda yüzde 95'ini tapulandırdıklarını kaydeden Eroğlu "Bizim dönemimizde bir metrekare dahi ormanlık alan işgal edilmemiştir. Daha önce işgal edilenler 2B ile satılanlar, daha önce orman vasfını kaybetmiş yerlerdir. Bizim dönemimizde buyurun hodri meydan bir metrekare ormanlık alan işgal edilmedi. Kaldı ki tapusu olduğu için işgalde mümkün değil" dedi.

BEŞ KATI FİDAN DİKİN

İstanbul'un yüzde 44'ünün orman olduğunu söyleyen Eroğlu "15 yılda 21 milyon 200 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Özellikle 3'üncü Boğaz Köprüsü Kuzey Marmara yoluna 2 milyon 200 bin fidan diktik. Biz protokol imzaladık Ulaştırma Bakanlığına özellikle dedik ki kesilen fidanın 5 katı kadar fidan dikeceksiniz. Bunu uyguluyoruz. Güzergah boyunca da 1 milyon fidan daha bu sene topakla buluşturulacak" dedi.

SELİM EFE ERDEM

