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Aselsan'ın hedefi savunmada bağımsızlık
Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Haluk Görgün, Aselsan'ın ihracatla büyüyeceğini açıkladı
"Aselsan dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi içinde 57'inci sırada; 5 kıtada, 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor; 6 ülkede de doğrudan yatırımları var. Büyüme planlarımız içinde şirket satın alma ve birleşmeleri de var" diyen Görgün, Aselsan'ın NATO ile ortak araştırma-geliştirme ve üretim programlarıyla yüksek ürün kalitesi sağladığını vurguladı.
MİLLİ TEKNOJİNİN ADRESİ
Görgün, satışların yüzde 52'sini TSK'ya, yüzde 33'ünü özel ve kurumsal müşterilere, yüzde 15'ini ise yurt dışına yaptıklarını belirterek, Aselsan'ın 'milli, yerli, özgün ve güvenilir' teknolojinin en önemli adresi haline geldiğini söyledi. Aselsan'ın 1 milyar 675 milyon TL ile Türkiye'de savunma sanayi Ar-Ge'sinin yüzde 33'ünü tek başına yaptığını vurgulayan Görgün, şöyle devam etti:
"Aselsan'ın yarattığı teknolojiler, sivil sektörlerde de ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık elektroniği alanında da kullanılıyor. Hedefimiz Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını en aza indirmek, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesini sağlayarak ülkenin cari açığının azaltılmasına katkı yapmak."
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