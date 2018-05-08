Hastanelerin birlikte kullanımına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı "Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" şeklinde, 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde, "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının" ibaresi "Sağlık Bakanlığına bağlı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi ile "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c), (d), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumlarının eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynaklarının imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,"

"d) Ek Ödeme Yönetmeliği: Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmeliği,"

"f) İşbirliği: Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin görev ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için döner sermayeleri ayrı olmak üzere sağlık hizmet sunumu, eğitim, araştırma, halk sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet alanlarında imzalanacak protokol çerçevesinde tarafların birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,"

"ğ) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesislerini,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna" ibaresi "Sağlık Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Birlikte kullanım protokolü imzalanacak sağlık tesisinin insan gücü ve diğer tüm kaynakları hakkında, hastanenin bulunduğu İl'in İl Sağlık Müdürünün başkanlığında, Başhekim ve Dekandan oluşan komisyon tarafından ön değerlendirme raporu hazırlanır. Ön değerlendirme raporu, protokol imzalanacak sağlık tesisi için alınacak uygun görüş yazısı ekinde yer alır.

(3) Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından, eğitim ve araştırma hastanelerine öğretim elemanı ve diğer kadroların dağılımının yapılmasında ve bunların atama ve görevlendirmelerinde; YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle ilgili branşta yapılan planlamalara ve/veya personel dağılım cetveline göre Bakanlığın uygun görüşü alınır.

(4) Birlikte kullanım protokolü Bakanlığın ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak il sağlık müdürü ve rektör tarafından imzalanır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkrasında yer alan "hastane yöneticisi" ibareleri "başhekim" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilir. Birlikte kullanılan sağlık tesisinin Başhekimi, üniversitenin görüşü alınarak ilgili mevzuat uyarınca atanır ve işlemler Bakanlığın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yürütülür.

(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık hizmeti sunumu da dahil olmak üzere Başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda Dekan ile işbirliği içinde çalışır.

(3) Birlikte kullanılan sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli personeller, öğretim elemanları ile eğitim görevlileri dahil tüm tabipler tam zamanlı görev yapar ve eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, ilgili mevzuatında öngörülen nöbetler dahil, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürekli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdürler."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasındaki "hastane yöneticisine" ibaresi "başhekime" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) Birlikte kullanımdaki tesislerde Başhekim tarafından her uzmanlık eğitimi programı yürütülen birim için uzmanlık eğitimi mevzuatındaki şartları haiz bir program yöneticisi ile bir idari sorumlu görevlendirilir. Program yöneticisine aynı zamanda idari sorumluluk görevi de verilebilir."

"(5) Program yöneticisi, programa dahil olan tüm eğiticilerle birlikte eğitim programını hazırlayarak, Başhekimin uygun görüşü ile birlikte ana dallarda ilgili anabilim dalı başkanı, yan dallarda ise bilim dalı başkanı ve anabilim dalı başkanı aracılığıyla Dekana sunarak eğitim programını onaylatır. Eğitim programı değişikliğinde de Başhekimin uygun görüşü alınır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasındaki "ve bağlı kuruluşları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait" ibaresi "Bakanlığa ait" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.