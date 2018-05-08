2018/2 mali müşavirlik sınav tarihleri değişti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

2018/2. DÖNEM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavlarla ilgili olarak daha önce 11/04/2018 tarih ve 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan duyurudaki "Sınavlara İlişkin Esaslar" saklı kalmak kaydı ile 2018/2. dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav ve başvuru tarihleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) 2018/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

- Sınav Tarihleri: 21-30 Temmuz 2018

- İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 31Mayıs 2018

- Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 28 Haziran 2018

2) 2018/2. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

- Sınav Tarihleri : 11-12 Ağustos 2018

- İlk kez sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 31 Mayıs 2018

- Tekrar sınava katılacaklar için son başvuru tarihi : 5 Temmuz 2018

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini tamamlamış olmaları ve bu çalışmalara ilişkin belgelerin dosyalarında bulunması gereklidir.

İlan olunur.

