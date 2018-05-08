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Boğaz'da yalılarındaki kaçak kat için 'pişkin' başvuru

Boğazdaki iki yalısının arasına asansör için kaçak kat yapan Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatları da seçim vaatlerine sığındı. Mahkemeye 'imar affı tasarısını' hatırlatan avukat "Affın çıkması an meselesi. Af çıkınca zaten bu dava düşer karar için 1 hafta beklensin" talebinde bulundu
08 Mayıs 2018 08:20
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Boğaz'da yalılarındaki kaçak kat için 'pişkin' başvuru

Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi.

Ebru Gündeş'in avukatı, AK Parti'nin açıkladığı ekonomi pakettindeki imar affına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'de görüşüleceğini belirterek, "İmar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" dedi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatları hazır bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın avukatı da duruşmaya katıldı.

Ebru Gündeş Sarraf'ın avukatları, dosyaya sunulan ek bilirkişi raporuna itiraz ettiler. Rıza Sarraf'ın savcılık sorgusunda davaya konu işlemlerden Ebru Gündeş'in haberinin olmadığını söylediğini belirten ailenin avukatı"Sunmuş olduğumuz gazete haberinden ve başbakanımızın son açıklamalarından anlaşıldığı üzere imar affı çıkması an meselesidir. Buna yalıların da dahil edileceği belirtilmiştir. Bu değişiklik durumunda zaten iddialar asılsız kalacaktır" dedi. Bilirkişiler tarafından dosyaya gönderilen kök rapor ve ek raporların hem birbirleri hem iddianame hem de keşif gözlemi ile uyumlu olduğunu, sanıkların bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının husumet oluşturan delil teşkil etmediğini, bilirkişilerin yanlı olduklarına dair iddialarının soyut beyanlardan oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, bilirkişi heyetinin reddine ilişkin talebin reddine karar verdi. Mahkeme, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65/1 maddesinin uygulanması ihtimaline karşı sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda kanuna aykırı olarak inşaat yapmış iki binanın arasına asansör inşa etmişti
Karar
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