AK Parti'den 'Beş maddede Erdoğan farkı' çalışması

Kampanya süresince kullanılacak Erdoğan'ın rakiplerinden farkını ortaya koyan maddeler ve gerekçeleri şöyle:

* Siyasi hayatı boyunca bütün gücünü halkın desteğinden aldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde canlı yayında "Ben bugüne kadar halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım" diyerek halkla beraber darbe girişimini püskürttü.

* Başbakanlığı döneminde 2007'deki e-muhtıra ve askerin siyasete müdahale girişimine karşı çıktı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi karşısında "Ben bu ülkenin başkomutanıyım" diyerek dimdik durdu.

* Erdoğan, nezdinde sağlanan siyasi istikrar ve başarılı ekonomik politikalar sonucu Türkiye, son 15 yılda her sene büyüdü, 2017'de büyüme yüzde 7,4 gibi rekor düzeyde gerçekleşti.

* Askeri ve sivil bürokratik oligarşiye karşı durdu. Darbeci zihniyetle etkin mücadele etti. Milli iradeyi güçlendirdi. Siyasi, sosyal, insan hakları, kültürel sivilleşme, din ve vicdan özgürlüğü gibi alanlarda sayısız reformu hayata geçirdi.

* Dünyadaki kriz ve hukuksuz uygulamalara karşı her zaman sesini yükselterek mazlumların sesi oldu. "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek dünyanın kaderinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine bağlı olmasını eleştirdi.

Yasemin Asan