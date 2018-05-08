Gazi şimdi 'mahalle' oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası, Gazi Mahallesi başta olmak üzere İstanbul'un terörle anılan semtlerinde artırılan güvenlik önlemleri bölgeye olan ilgiyi artırdı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla hayata geçirilen Kalekol projesiyle terör örgütlerinin izleri silindi. Terör örgütü DHKP-C ve PKK'nın baskıları yüzünden göç eden binlerce aile, İstanbul polisinin başarılı çalışmalarının ardından evlerine geri dönmeye başladı. Vatandaşlar, kapısından dahi geçemedikleri parklara, piknik alanlarına aileleri ile birlikte gitmeye başladı. Yeni Şafak ekibi, iki gün boyunca Gazi Mahallesi'nde yaşanan dönüşümü yerinde inceledi.

DHKP-C BİNASI YERİNE KALEKOL

Polis ekipleri ilk etapta DHKP-C'nin sözde uyuşturucu ile mücadele yalanı ile açtığı ancak elemanlarına eğitim verdiği 'Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi'ne baskın düzenledi. Buranın temizlenmesini ardından bina yıkıldı. Gazi Mahallesi'nin en işlek yeri olan Gazi Şehir Parkı'nın ortasındaki bu binanın bulunduğu yere kalekol kuruldu. Bu sayede örgüte büyük darbe vuruldu.

FİNANS KAYNAKLARINA DARBE

Polis merkezinin kurulmasının ardından, DHKP-C'nin Gazi Mahallesi'nde zor kullanarak, işgal ettiği alanlara ve kamu arazisi üzerine yaptığı sözde halk meclisi, toplantı merkezi ve taksi durakları yıkıldı. Bölgedeki esnaflara baskı uygulayarak kepenk kapattıran örgüt, birçok taksi durağını da işgal ederek, durak sahiplerinden ve taksi şoförlerinden haraç topladı. Taksi duraklarının günlük kazancının yüzde 10'unu zor kullanarak alan ve her durağa bir üyesini bırakan terör örgütü yine kendilerine haraç vermeyen taksi şoförlerinin çalışmasına engel oldu.

BU DÖNÜŞÜME ŞAHİDİM

Sultangazi'nin en eski muhtarı olan Cebeci Mahallesi Muhtarı Zeki Yıldız, Gazi'ye huzurun geldiğini söyledi. Aynı zamanda Sultangazi Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Yıldız, 40 yıldır yaşadığı bölgenin dönüşümüne yakından şahit olduğunu vurguladı. Yıldız, "Son 2 yıl içinde meydana gelen değişim, gözle görülmeye değer. Emniyetin yaptığı çalışmalar ve kaymakamlığın muhtarlara vermiş olduğu destekle, Sultangazi adını terörden temizledik. Nüfusumuz her geçen gün artıyor, Sultangazi değeri artan bir ilçe haline geldi. Huzurun sürmesini en çok vatandaşlarımız istiyor. Önceden kepenk kapatan esnaf, şimdi gece yarısına kadar çalışıyor. Katkısı geçen herkese minnettarız" diye konuştu.

POLİS 24 SAAT GAZİ HALKIYLA

Polis ekipleri bölgede 24 saat esasına göre görev yapıyor. 7 zırhlı ekip gece-gündüz 3 vardiyalı olarak sahada aktif olarak devriye atıyor. Polisin örgüte alan vermemesi, Gazi Mahallesi'nde çok kısa sürede örgütsel faaliyetleri bitirme noktasına getirdi. Son 2 yılda sadece 1 kez toplumsal olay olurken, bir cenaze sırasında kısa süreli taşkınlık yaşandığı ifade edildi. Örgütsel faaliyetler ve halka büyük zarar veren otobüs yakma eylemleri sıfıra indi.

DİĞER İLLERE ÖRNEK OLACAK

İstanbul'da hayata geçirilen ve başarıya ulaşan kalekol projesinin diğer illere de örnek olması bekleniyor. Özellikle şark bölgelerinden İstanbul'a çok sayıda telefon geldiği ifade edilirken, polis ekiplerinin çalışma alanını özele indirdiği için, başarının kaçınılmaz olduğu dile getiriliyor. Kalekol içerisinde, asayiş, terör, özel hareket, çevik ve güvenlik şubesinden personel görev alıyor.

20 bin kişi geri döndü

Gazi Mahallesi'ndeki kamu kurumlarını işgal eden, vatandaşlardan ve esnaftan haraç toplayan, kepenk kapattıran, illegal işlettiği taksi duraklarına haraç vermeyen taksicileri durağa sokmayan terör örgütü DHKP-C yüzünden 2 yıl önceye kadar bölgeden dışarıya göç yaşanıyordu. 2 yıllık sürecin ardından bölgede oluşan huzur havası ile Gazi Mahallesi'ndeki terör izleri silinirken, bölgeden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar da evlerine geri döndü. İki yıl içerisinde 20 bin kişi mahalleye dönüş yaptı.

Emlak fiyatları arttı

Gazi'nin artık terör örgütleriyle değil, huzurla anılmasının ardından bölgeye yatırımlar başladı. Göç etmek zorunda kalan vatandaşlar geri dönerken, Sultangazi ilçesi genel olarak göç almaya başladı. Nüfus artışı 2 yıl önce durağan olan bölgeye, son 2 yılda 20 bin kişi göç etti. Emlak fiyatlarındaki artış yüzde 30'a ulaşırken, yerinde dönüşüm projelerine yatırımcıların ilgisi arttı. Bazı kiralık ve satılık ilanlarında "kalekol civarı" yazması ise dikkat çekti. Terörün bitmesi ayrıca Sultangazi'nin jeopolitik konumunun önemini de ortaya çıkardı.

İyi ki buradasınız

Gazi Mahallesi özelinde Sultangazi'de yaşayan vatandaşlar, kendileri ile iç içe hareket eden güvenlik güçlerinden oldukça memnun. Parklarda oturan vatandaşlar polise, "İyi ki buraya geldiniz, Allah razı olsun, devletin polisi askeri olmasa bugün burada böyle rahat oturamazdık" dedi. Gazi Mahallesi'nin önceki durumundan daha iyi olduğunu belirten vatandaşlar, polisin sokakta olmasının ve vatandaşın ihbarlarının dikkate alınarak takip edilmesinin terör örgütünün çevreden yok edilmesinde etkili olduğuna dikkat çekti. Terör örgütünün ideolojik eğitimler verdiği park ve bahçeler halkın kullanımına açılarak örgüt buralardan da silindi.

2018'de sıfır eylem

Sultangazi ile birlikte Ataşehir, Başakşehir, Gazosmanpaşa, Okmeydanı ve Sancaktepe'de kurulan kalekollarda 650 polis görev yapıyor. İstihbarat çalışmaları, 24 saat sahada olma ve vatandaşların ihbarları sayesinde örgütün faaliyetleri bitme noktasına geldi. Emniyet verilerine göre son 1 yıl içerisinde 6 kalekol bölgesinde bu yıl içerisinde hiç bir eylem yapılamadı. Gazi Mahallesi kalekol projesi için pilot bölge seçilirken, 2 yıllık süreçte hedeflenen sonucun en üst seviyesine çıkıldığı öğrenildi. Kalekolların son teknoloji ile donatıldığı belirtilirken, bir polis noktasından ziyade, sorunlu bölgeye özel en kapsamlı uygulama noktası olarak faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

Hamdi KoçoğluŞahin Şen