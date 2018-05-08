F3-F4 raporlarını sümenaltı etmiş

Özkılınç'ın "terör örgütü üyesi olmak ve örgüte yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, dosya kamu görevlilerinin yargılandığı davayla birleştirildi. İddianamenin ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı. İddianamede Özkılınç'ın, Dink'in "mutlak suretle öldürüleceği" bilgisi yer alan F3-F4 raporlarını bilinçli şekilde kullanmadığı ve FETÖ'ye hizmet ettiği vurgulandı.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ KORUDU

O dönem Mülkiye Başmüfettişi olan Özkılınç ilk etapta Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespiti için rapor düzenlemekle görevlendirildi. Bir başka başmüfettiş Şükrü Yıldız ile düzenledikleri 13 raporun hiçbirinde bilinçli olarak, "Dink'in Yasin Hayal tarafından ne pahasına olursa olsun mutlak suretle öldürüleceğine" ilişkin bilgiyi içeren F3 ve F4 raporları kullanılmadı. İddianamede Özkılınç'ın bu örgüt üyelerini ve cinayete katkıda bulunan kamu görevlilerini korumak amacıyla hareket ettiği vurgulandı

Mustafa Sait Özkan