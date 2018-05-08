Papaz'ın hedefi: Hristiyan Kürt devleti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iadesini istediği, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu sözde rahip Andrew Craig Brunson, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 35 yıl hapis cezası istenilen papaz Brunson'un yargılandığı davanın dünkü duruşması, gizli tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Davayı, ABD'li konsolosluk yetkilileri de izledi.

NE YAPTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsündeki davada "Serhat" kod adlı gizli tanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Papazla bir akrabalığı olmadığını, ancak kendisini yakinen tanıdığını söyleyen 'Serhat', Brunson'un kilisesinde hukuk dışı faaliyetlerin arttığını gözlemlediğini belirtti. Brunson'un 23 yıldır ne yaptığını bilerek faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Serhat, "PKK'yı Hıristiyan yapıp Kürt devleti kurduracaklardı" dedi.

YENİ DEVLET KURMA HAYALİ

Gizli tanık Serhat şöyle konuştu: "PKK sempatizanları vardı. Yeni bir devlet kurmaktan söz ediyorlardı. Suriyeli PKK'lı mültecilerin ve HDP'lilerin Hristiyan olması isteniyordu. Suruç'taki mülteci kamplarında İncil dağıtılıyordu. YPG'ye katılmak isteyen mülteciler Suriye'ye gönderiliyor, Kürtlerle 'Kürdistanı' kurdurma planları yapılıyordu. Kobani ve 'hendek' eylemlerine destek veriyorlardı. Güneydoğu'da Kürt kökenli bir devlet kurulması için eylemler yaptırılıyordu."

ABD'LİLERE KOORDİNAT

Brunson'un önemli bir misyoneri olduğunu iddia ettiği 'Muhammet Ahmet'in Suriye'de bazı kiliseleri yönettiğini söyleyen Serhat, "ABD'nin YPG için Suriye'ye atacağı silahların koordinatları misyonerler tarafından veriliyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim" ifadelerini kullandı. Muhammet Ahmet'in Belçika'da aynı faaliyetlere halen devam ettiğini belirten Serhat, "Ahmet'in PKK 'bayraklı' kiliseleri var" dedi. Savunma yapan Brunson, gizli tanık iddialarını reddetti.

İki ayrı gizli kampı varmış

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kilise faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kampın olduğunu savunan Serhat, Türkiye'de başka bir bölgede 20 dönüm arazi üzerinde gizli bir kampın daha olduğunu kaydetti. Gizli tanık Serhat, İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı sırasında adliyede çalışan bir memurun Brunson'un yıllarca tanıdığı ve kendisine bağlı bir Hıristiyan olduğunu da söyledi. Serhat, bazı İranlı Hıristiyan mültecilerin kendisine, "İran rejiminin yıkılacağını" söylediklerini belirtti.