|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Millet Partisi, 'Millet' ittifakı için itirazda bulundu
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 'Millet ittifakı' adını verdikleri seçim işbirliği ile ilgili YSK'ya ilginç bir başvuru yapıldı
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda, 'Millet' ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi. YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, 'Millet İttifakı' unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istedi.
KARAR BUGÜN VERİLECEK
YSK, Millet Partisi'nin yaptığı itirazı bugün görüşerek karara bağlayacak. YSK, Millet Partisi'nin itirazını haklı bulursa, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakındaki 'Millet' ifadesinin değiştirilmesi gündeme gelecek
Yücel Kayaoğlu
Bu haber 11,020 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI